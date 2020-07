L’INDIANO DI LONDRA E LA PIZZA DELLA REGINA

Ha 39 anni , si chiama Rishi Sunak, è figlio di immigrati indiani e di mestiere fa il Cancelliere dello Scacchiere , ossia il ministro dell’economia britannico . Le ultime che ha inventato sono queste: da agosto lo Stato per rilanciare la ristorazione pagherà il conto dei cittadini al ristorante fino a dieci sterline a testa: se si va in due a mangiare la pizza, una è pagata dal governo. L’indiano, poi, ha tagliato l’Iva dal 20 al 5 per cento su ristoranti e alberghi, ha garantito soldi diretti sul conto delle aziende che assumono giovani o mantengono al lavoro i dipendenti in cassa integrazione. Dopo di che il giovane Rishi ha eliminato le imposte sulla compravendita di case: un pacchetto di emergenza da 30 miliardi, che si aggiungono ai 300 stanziati con l’ultima legge di bilancio. Questo sarebbe insomma il governo raccontato come razzista populista sovranista egoista che pratica l’ignobile Brexit contro i fulgidi destini della UE. Rishi Sunak e la pizza della regina: Tutta un’Altra Europa.

Giovanni Negri