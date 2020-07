Troppi positivi, sospesi i voli dal Bangladesh

L’India supera la Russia come terzo paese con più contagiati e appronta il più grande ospedale del mondo. Il Bangladesh manda in Italia aerei pieni di positivi. Pure il Pakistan sta per superare i contagi dell’Italia. Il Subcontinente indiano è la nuova grande frontiera del contagio. Dopo l’America Latina e anche prima dell’Africa.

Domani il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador vede Trump (dopo essersi fatto il test sul Covid). Intanto un tribunale di San Francisco blocca le restrizioni di Trump ai richiedenti asilo. Ma il governo annuncia che i visti per studenti stranieri verranno cancellati se le loro lezioni vengono date on line per il Covid.

Gli Usa arrivano a 55.000 contagiati in un giorno.

Bolsonaro ammette di avere i sintomi del Covid e attende l’esito del test.

In Germania la produzione industriale a maggio sale del 7,8%. Ma è comunque sotto le attese.

Harry e Meghan: “la Gran Bretagna faccia i conti con il suo passato coloniale”.

Luis Abinader, del socialdemocratico Partito Rivoluzionario Moderno, eletto presidente della Repubblica Dominicana al primo turno. Secondo lo scrutinio nel voto di domenica avrebbe ottenuto il 53,11% dei voti contabilizzati dalla Giunta Centrale Elettorale, con un vantaggio di 16 punti sul candidato governativo Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana.

Secondo Worldometers, 11.761.415 casi di Coronavirus nel mondo, con 541.154 morti e 6.755.324 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 3.041.035, davanti ai 1.626.071 del Brasile, 721.310 dell’India, 694.230 della Russia, 305.703 del Perù, 298.869 della Spagna, 298.557 del Cile, 285.768 del Regno Unito, 261.750 del Messico, 243.051 dell’Iran, 241.819 dell’Italia, 234.509 del Pakistan, 213.716 dell’Arabia Saudita, 206.844 della Turchia, 205.721 del Sudafrica, 198.064 della Germania, 168.645 del Bangladesh, 168.335 della Francia, 120.281 della Colombia, 105.935 del Canada, 100.345 del Qatar, 83.565 della Cina, 80.447 dell’Argentina, 76.222 dell’Egitto, 73.061 della Svezia, 64.958 dell’Indonesia, 63.804 della Bielorussia, 62.380 dell’Ecuador, 62.275 dell’Iraq, 62.058 del Belgio, 52.068 degli Emirati Arabi Uniti, 50.657 dei Paesi Bassi, 50.644 del Kuwait. Come vittime gli Usa con 132.981 precedono il Brasile con 65.556, il Regno Unito con 44.236, l’Italia con 34.869, il Messico con 31.119, la Francia con 29.920, la Spagna con 28.388, l’India con 20.184, l’Iran con 11.731, il Perù con 10.772, la Russia con 10.494.