SIAMO ALLA FRUTTA. SALVO INTESE

Oltre a un diffuso calo nei redditi, più di un terzo degli italiani dichiara di disporre di risorse finanziarie liquide sufficienti a coprire per meno di 3 mesi le spese per consumi essenziali della famiglia in assenza di altre entrate. Questa quota supera il 50% per i disoccupati e per i lavoratori dipendenti con contratto a termine. Inoltre, quasi il 40% delle persone indebitate dichiara di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo a causa della crisi. Sono alcune delle cifre pubblicate oggi dalla Banca d’Italia, al termine della sua indagine straordinaria sulle famiglie italiane in conseguenza della pandemia.