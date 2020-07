Il nuovo governo francese, undici new entry

Dopo le dimissioni del primo ministro francese Edouard Philippe e la sua sostituzione con Jean Castex, è stata annunciata la composizione del nuovo governo francese: ci sono sedici ministri, quattordici ministri “delegati” (responsabili di specifiche aree di attività, spesso dipendenti da un ministero, ma con la possibilità di far parte del Consiglio dei ministri) e un segretario di stato. Le donne sono 17 e gli uomini 15 se si conta anche Castex. I nuovi ministri, non presenti nel precedente esecutivo, sono undici. Tra loro: Roselyne Bachelot, già ministra durante la presidenza di Jacques Chirac e di Nicolas Sarkozy, è stata scelta come ministra della Cultura; Barbara Pompili, che faceva parte del partito ambientalista EELV e che poi è diventata deputata per La République en marche, il partito di Macron, è stata nominata al ministero della Transizione ecologica e solidale; Eric-Dupond Moretti, avvocato penalista molto popolare che ha preso posizioni anche molto pesanti contro la magistratura, è diventato invece ministro della Giustizia. Tra i ministri già presenti nel precedente governo e che hanno cambiato ministero: Franck Riester dalla Cultura è passato al Commercio estero e Gérald Darmanin, fino a ieri ministro dei Conti pubblici, è passato alla guida del ministero dell’Interno al posto di Christophe Castaner, contestato dai sindacati di polizia e accusato di aver coperto le violenze degli agenti. Ma Darmanin a sua volta è accusato di stupro e qualche settimana fa la Corte di Appello di Parigi ha ordinato la riapertura delle indagini. Tra i ministri che sono rimasti al loro posto ci sono: Bruno Le Maire, ministro dell’Economia, delle Finanze e del Rilancio, Jean-Yves Le Drian all’Europa e agli Affari esteri, Florence Parly alla Difesa, Jean-Michel Blanquer all’Istruzione, Jacqueline Gourault alla Coesione dei territori, Oliver Veran alla Salute, Roxana Maracineau allo Sport e Frédérique Vidal all’Insegnamento superiore e alla Ricerca.

Graziano Mesina sarebbe scappato con la barca in Corsica.

“Illustrissimo Presidente” chiedo di essere fucilato “nel cortile dell’istituto, così la facciamo finita perché, dopo 24 anni, non voglio più morire tutti i giorni, voglio morire una sola volta”. È l’appello contenuto nella lunga lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall’ex boss catanese Salvatore Cappello, condannato all’ergastolo e che da 23 anni sconta il regime di carcere duro del 41 bis. A divulgare la missiva in cui Cappello chiede la ‘grazia’ della morte, è stata l’associazione Yairaiha Onlus che da anni si batte contro l’ergastolo ostativo.

Torna la voce che Kim Jong-un sarebbe morto per il Covid e la sorella governerebbe come prestanome.

Gli Stati Uniti potrebbero vietare TikTok, che blocca la sua app a Hong Kong dopo il decreto sicurezza.