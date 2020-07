Venezuela, Guaidó a Maduro: “Tempo scaduto”

Guaidó a Maduro: “finito il tempo a tua disposizione”. E annuncia che l’opposizione non parteciperà alla “farsa elettorale” del 6 dicembre.

È morto Ennio Morricone, grande compositore di musiche da cinema.

È morto Mauro Mellini, grande nome del radicalismo e del garantismo italiano.

Oggi l’esito dei tamponi sulla Ocean Viking.

In Iran, 4 esplosioni in impianti nucleari, elettrici e per la produzione di armi. Rallentata la produzione di nucleare. Sospettato il Mossad.

L’India ha superato la Russia al terzo posto per numero di contagi.

In Croazia, i dati ufficiali dopo lo spoglio dell’80% delle schede elettorali confermano il largo successo del centro-destra della Comunità democratica croata (Hdz) del primo ministro uscente Andrej Plenković. Come ha riferito in tarda serata la commissione elettorale, l’Hdz si aggiudica per ora 68 mandati parlamentari (su di un totale di 151), nove in più rispetto alle legislative di quattro anni fa. Al primo ministro uscente mancherebbero solo altri dieci seggi per conquistare la maggioranza, obbiettivo che, stando agli analisti, gli sarà facile raggiungere. La larga coalizione di centrosinistra denominata Restart e guidata dai socialdemocratici (Sdp) accusa una pesante sconfitta, con appena 43 deputati, quattordici in meno rispetto al 2016. Si tratta del peggior risultato per il centrosinistra in più di vent’anni e molti esponenti del partito hanno già chiesto le dimissioni del loro leader, Davor Bernardić. Al terzo posto si conferma un raggruppamento di partiti nazionalisti e sovranisti, guidato dal cantante Miroslav Škoro, che otterrebbe 15 deputati. Il partito Most (destra populista) porta al parlamento otto parlamentari. Per la prima volta nella storia del Paese i Verdi saranno rappresentati al Parlamento con sei deputati, eletti a Zagabria e a Fiume (Rijeka). Il centro liberale otterrebbe tre seggi. L’affluenza si aggira intorno al 46 per cento, la più bassa nella storia elettorale del Paese, quasi il sette per cento in meno rispetto alle legislative del 2016. L’alto astensionismo è in parte da attribuire ai timori per l’emergenza sanitaria dopo l’impennata del coronavirus, ma anche alla diffusa delusione nella politica di una larga parte dei cittadini.

Secondo Worldometers, 11.577.979 casi di Coronavirus nel mondo, con 537.103 morti e 6.546.846 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.983.142, davanti ai 1.604.585 del Brasile, 698.817 della Russia, 687.862 dell’India, 302.718 del Perù, 297.625 della Spagna, 295.532 del Cile, 285.416 del Regno Unito, 256.848 del Messico, 241.611dell’Italia, 240.438 dell’Iran, 231.818 del Pakistan, 209.509 dell’Arabia Saudita, 205.758 della Turchia, 197.558 della Germania, 196.750 del Sudafrica, 166.960 della Francia, 165.618 del Bangladesh, 117.110 della Colombia, 105.536 del Canada, 99.799 del Qatar, 83.557della Cina, 77.815 dell’Argentina, 75.253 dell’Egitto, 71.419 della Svezia, 63.749 dell’Indonesia, 63.554 della Bielorussia, 62.016 del Belgio, 61.958 dell’Ecuador, 60.479 dell’Iraq, 51.540 degli Emirati Arabi Uniti, 50.621 dei Paesi Bassi. Come vittime gli Usa con 132.571precedono il Brasile con 64.900, il Regno Unito con 44.220, l’Italia con 34.861, il Messico con 30.639, la Francia con 29.893, la Spagna con 28.385, l’India con 19.707, l’Iran con 11.571, il Perù con 10.589, la Russia con 10.296.