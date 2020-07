PAROLA DI GIAMMARIOLO

Non conoscevate questo nuovo Keynes? Non sapevate nulla di questo ignoto ma leggendario Adam Smith ? Ladies and gentlemen, oggi il quotdiano “europeista” con sede fiscale tra Amsterdam e Londra, per la vostra gioia e per supplire alla vostra ignoranza apre con una grande intervista alla nuova star dell’economia mondiale: Giammariolo Nicola.

Pensate che il Giammariolo si sia formato nell’economia reale? No: non ha mai gestito una bancarella di Ortofrutta, nè una tabaccheria, nè un negozietto , nè tanto meno un’impresa piccola media o grande che sia. Tutto casa, Bocconi e circolo Pd, è diventato prima dirigente di seconda fascia del ministero dell’economia, per poi passare in Bce, Fmi e infine essere promosso segretario generale del MES a Lussemburgo. Oggi spiega agli italiani perché è conveniente , convenientissimo, non si può non richiedere, non prendere al volo, non accettare con felicità ed entusiasmo lo splendido MES.

No, non dice, non spiega perchè nessun Paese europeo lo ha chiesto. Ne’ nessuno nell’intervista gli chiede come è andata quella volta, quando lui “He also held the role of ESM country team coordinator for Greece between 2015 – 2019”, insomma fece il kapo’ nella splendida campagna di Grecia, quando il popolo fu rieducato e riammesso nella UE previa cessione di porti, aeroporti, isole, industrie. Ma voi tranquilli. Credete a questo nuovo Keynes e agli altri culi di piombo che operano da Lussemburgo. E soprattutto, se potete, cercate di pagare anche voi le tasse fra Amsterdam e Londra, come il giornale che lo intervista.

Giovanni Negri