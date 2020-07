BOJO SFIDA LA CINA E SCEGLIE HONG KONG

Su Hong Kong e la Cina si è aperta una pagina di geopolitica che va seguita. È atteso a breve l’annuncio di Boris Johnson, che ha deciso di bandire Huawei dalla rete 5G britannica. Immediata la reazione della compagnia cinese, che ha già comprato spazi sui giornali e le tv britanniche per spiegare i danni che questa decisione comporterà per le università ed altri servizi della Gran Bretagna, accusando il governo di Londra di farsi dettare la politica da Trump e di aver sostituito il Parlamento europeo con la Casa Bianca.

Quel che appare chiaro è che, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea del popolo di Pechino della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, Johnson non ha intenzione di stare a guardare passivamente la fine della libertà nell’ex-colonia britannica. Da una parte ha annunciato immediatamente di essere pronto a dare circa 3 milioni di permessi di soggiorno e di lavoro ad altrettanti cittadini di Hong Kong, come premessa per la concessione della cittadinanza britannica. Ora il bando ad Huawei, a cui in gennaio era stato concesso un coinvolgimento nell’infrastruttura del 5G fino al 35%. Sullo sfondo ci potrebbe essere anche l’obiettivo di trasferire a Londra la Borsa di Hong Kong, una volta che l’ex-protettorato britannico fosse completamente sottomesso a Pechino.

La stretta di Pechino su Hong Kong si inserisce sull’affidabilità globale della Cina, con i suoi misteri sull’origine del coronavirus e i ritardi nell’avvertire il resto del mondo sui rischi dell’epidemia. Proprio ieri il Sunday Times ha pubblicato un’inchiesta in cui ricostruisce il percorso del virus, partendo dal 2012, quando tre operai, dopo aver lavorato in una miniera piena di pipistrelli e toporagni, morirono per cause misteriose. Gli scienziati di Wuhan, guidati dalla ricercatrice Shi Zhengli, celebre in Cina e nella comunità scientifica internazionale, furono mandati a indagare. Il virus scoperto nelle caverne del sud della Cina fu trasportato fino al laboratorio di Wuhan, dove fu poi conservato a meno 80 gradi. Come sia riemerso, se è vero, dodici anni dopo nel mercato di animali della stessa Whuan resta un mistero. Come scrive La Stampa, è plausibile che un animale infettato dal virus, forse un pangolino, abbia viaggiato dal sud della Cina fino al mercato selvatico di Wuhan, o che uno dei giovani studenti della squadra di Shi sia diventato un portatore asintomatico. Ma, con questa inchiesta, si riapre più seriamente l’ipotesi di una fuga dai laboratori segreti dell’Esercito cinese del virus modificato, a scopi di studio, per renderlo più trasmissibile. Ma Pechino tace.

Così come ha taciuto ieri Papa Francesco, che nell’Angelus ha saltato la parte che c’era nel testo scritto, in cui avrebbe dovuto esprimere preoccupazione per la libertà sociale e religiosa a Hong Kong. Ci sono state pressioni di Pechino sul Vaticano? Come ricorda La Verità, qualche tempo fa Bergoglio aveva dichiarato: “Mi piacerebbe andare a Pechino, io amo la Cina”. A novembre 2019, invece, di ritorno in aereo dal viaggio in Thailandia, ai cronisti che gli domandavano sulla situazione di Hong Kong Francesco rispose così: “Non ci sono problemi solo ad Hong Kong, ma pensiamo al Cile, alla Francia con i gilet gialli e al Nicaragua”. Insomma, un problema tra i tanti, al pari dei gilet gialli.

Un bel silenzio, di qua e di là del Tevere, in Vaticano come a Palazzo Chigi e alla Farnesina. Mentre la Germania di Angela Merkel vuole usare il suo semestre di presidenza Ue per porre l’Europa in una posizione di equidistanza da Washington e Pechino. Per questo la posizione assunta dalla Gran Bretagna di Boris Johnson potrebbe essere il classico sassolino nell’ingranaggio e va seguita con attenzione.