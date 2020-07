I DEMAGOGHI DEL NO

“Perché anche in Italia non abbiamo dei Verdi belli, forti e responsabili come in Francia e in Germania?”. Come dopo ogni elezione tedesca, anche dopo le amministrative francesi di domenica scorsa dal fronte dem e dai media allineati è partito di nuovo il lamento, perché il verde del vicino è sempre più bello.

Ma questa volta l’infatuazione per gli sconosciuti Verdi francesi è durata lo spazio di un mattino e si è subito infranta sulle parole del neo-eletto sindaco verde di Lione Grégory Doucet: “La Tav va fermata perché è un progetto sbagliato, la scelta peggiore. Invece di un’opera inutile e dannosa, va valorizzata la linea Torino-Lione già esistente”.

Ai grillini, che al di là del nome sono i nostri verdi, non è parso vero e sono tornati a gridare compatti in parlamento, come ai tempi eroici della Val di Susa: No alla Tav. Fermare tutto. Come nel luglio 2019, come nel luglio 2018, quando a Palazzo Chigi, prima di Giuseppi, c’era Conte con la pochette gialloverde.

E sugli invidiabili Verdi d’oltralpe è calato immediato il silenzio. Perché la non informazione dei nostri media porta inevitabilmente a innamorarsi degli sconosciuti, rifiutandosi di prendere atto che anche in Italia abbiamo una forza verde non trascurabile, solo che si chiama M5S, a cui i piccoli Verdi italiani sono sempre allineati nella politica del NO a qualsiasi opera, nella demagogia, nel catastrofismo e nella diffusione della paura. Sino ad avere trovato come propri punti di riferimento Papa Francesco e Greta Thumberg: la colpa, il peccato, la necessità del pentimento e della penitenza per la redenzione e la sopravvivenza.

A venticinque anni dal suo suicidio, manca irrimediabilmente una figura come quella di Alex Langer, la possibilità perduta di una concreta prospettiva politica ecologista, di cui quella rimasta sul campo, trasformatasi in religione millenarista, del non fare per decrescere verso la felicità, non è neppure una tragica caricatura.