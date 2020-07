Francia, si dimette il Primo ministro Edouard Philippe

Si è dimesso il primo ministro francese Edouard Philippe. Al via il rimpasto di governo dopo la sconfitta di Mcacron alle amministrative.

Nel prendere le redini della Ue Angela Merkel avverte che l’Ue si dovrà preparare a una Brexit senza accordo.

L’attivista di Hong Kong Nathan Law è scappato all’estero dopo l’approvazione della nuova legge sulla sicurezza.

La giustizia britannica ha riconosciuto che spetta a Guaidó e non a Maduro l’oro per 1,1 miliardi custodito dalla Banca d’Inghilterra.

Graziano Mesina in fuga dopo la condanna a 30 anni.

Ad Augusta sbarcano altri 8 immigrati col Covid.

Trapela che Di Maio vorrebbe ritirare l’ambasciatore in Egitto sul caso Regeni e Di Stefano si dice contrario.

La Ue mette l’Italia sotto procedura di infrazione sui voucher al posto dei rimborsi dei voli annullati per il Covid.

Negli Usa 53.000 nuovi casi di Covid in 24 ore.

Anche Takashi Murakami dice di essere finito in bancarotta per il Covid.

A Tuscaloosa, in Alabama sono stare scoperte feste di studenti per contagiarsi di Covid collegate a una lotteria il cui premio andava a chi si ammalava per primo.

Il Consiglio di Stato turco ha posticipato la decisione sulla riapertura al culto islamico di Santa Sofia, attuale museo ed ex basilica bizantina, fra due settimane. La riunione che doveva essere decisiva, è durata appena 10 minuti, ma è venuto fuori un particolare che, se confermato, sarebbe davvero clamoroso. Secondo una fondazione religiosa che si è presentata a favore della riapertura dell’edificio al culto islamico, la firma di Mustafa Kemal sul documento del 1934 che trasformava Santa Sofia in museo, sarebbe falsa. “‘Se confrontata con altre firme dello statista – hanno detto i membri della fondazione alla stampa locale – le differenze sono evidenti”.

Secondo Worldometers, 11.005.961 casi di Coronavirus nel mondo, con 524.481 morti e 6.166.419 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.837.189, davanti ai 1.501.353 del Brasile, 667.883 della Russia, 628.205 dell’India, 297.183 della Spagna, 292.004 del Perù, 284.541 del Cile, 283.757 del Regno Unito, 240,961 dell’Italia, 238.511 del Messico, 232.863 dell’Iran, 221.896 del Pakistan, 202.284 della Turchia, 197.608 dell’Arabia Saudita, 196.717 della Germania, 168.061 del Sudafrica, 166.378 della Francia, 156.391 del Bangladesh, 106.110 della Colombia, 104.772 del Canada, 97.897 del Qatar, 83.542 della Cina, 71.299 dell’Egitto, 70.639 della Svezia, 69.941 dell’Argentina, 62.698 della Bielorussia, 61.727 del Belgio, 59.468 dell’Ecuador, 59.394 dell’Indonesia, 53.708 dell’Iraq, 50.335 dei Paesi Bassi. Come vittime gli Usa con 131.485 precedono il Brasile con 61.990, il Regno Unito con 43.995, l’Italia con 34.818, la Francia con 29.875 il Messico con 29.189, la Spagna con 28.368, l’India con 18.241, l’Iran con 11.106, il Perù con 10.045.