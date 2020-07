La speranza di Giuseppi di scavallare l’estate restando immobile rischia di risolversi in un patatrac. A Berlino cominciano a chiedergli con crescente impazienza: “Ma sei capace di fare qualcosa?”.

Angela Merkel non è affatto disposta a lasciare che l’inconcludenza e l’inaffidabilità italiana trasformino in un calvario il suo ultimo semestre di presidenza dell’Ue, occasione irripetibile per lasciare la sua impronta sull’Europa del prossimo decennio. E se Giuseppi è stato utile per bloccare la prospettiva populista salvinian-meloniana e garantire un’Italia europeista, oggi lo stesso Conte rischia di diventare un ostacolo ai progetti europei della Germania.

Con Giuseppi è stallo su tutto, da Autostrade ad Alitalia, dall’Ilva al decreto semplificazioni, fino al mitico Piano di rilancio e alle riforme connesse rimandati a settembre. E soprattutto, notano a Berlino, è stallo sul Mes, considerato un passaggio obbligato per poi poter accedere al Recovery Fund. Se non volete i soldi del Mes, perché dovrebbero esservi dati i soldi di altri fondi europei, per accedere ai quali saranno comunque poste forti condizioni politiche?

E certo non giova a Giuseppi il suo continuo divagare per tirare a campare: dieci giorni di Stati generali per partorire una diminuzione dell’Iva da annunciare e non fare, un miliardo per piantare un milione di alberi a mille euro l’uno, semplificazioni con condoni edilizi da fare e rimangiare.

Ormai il programma del governo Conte è come quello della marina borbonica, Facite Ammuina:

«Tutti chilli che stanno a prora vann’ a poppa

e chilli che stann’ a poppa vann’ a prora:

chilli che stann’ a dritta vann’ a sinistra

e chilli che stanno a sinistra vann’ a dritta:

tutti chilli che stanno abbascio vann’ ncoppa

e chilli che stanno ncoppa vann’ bascio

passann’ tutti p’o stesso pertuso:

chi nun tene nient’ a ffà, s’ aremeni a ‘cca e a ‘ll à”.

Alla fine tutto sembra cambiato ma tutto è uguale a prima. Con una pochette di diverso colore.

Perché Giuseppi è come quegli animali che si mimetizzano e restano immobili, prima dell’attacco. Solo che lui non attacca, s’attacca. Come una cozza. Che rischia però di finire bollita in una pentola berlinese.