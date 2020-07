I marò saranno processati in Italia

Il Tribunale arbitrale dell’Aja ha trovato una mediazione tra Italia e India sui marò Salvatore Girone e Nicola Latorre, i due fucilieri di marina in servizio sulla petroliera Enrica Lexie accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani nello Stato del Kerala e detenuti per anni nelle prigioni indiane. La giurisdizione del caso sarà dell’Italia, ma il Tribunale ha decretato come l’Italia abbia “violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l’India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all’imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell’equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony”. “Al riguardo, il Tribunale ha invitato le due Parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti”, rende noto la Farnesina.

Per Imu e altre tasse taglio del 20% se si paga con il rid bancario.

“L’assegno universale prevede che le famiglie ricevano un assegno per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età. È prevista una maggiorazione dal terzo figlio”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ad Agorà. “Nel caso di figli disabili l’assegno universale prevede una maggiorazione tra il 30 e il 50%, e sarà esteso per tutto l’arco della vita”, ha aggiunto.

Gli Usa rispondono alla legge su Hong Kong con nuove sanzioni contro la Cina.

La Polizia ha sgomberato la “zona libera” di Seattle.

Almeno 50 persone sono morte in Etiopia, nella regione di Oromia, durante le manifestazioni di protesta per la morte del popolare cantante e attivista Hachalu Hundessa, ucciso a colpi di arma da fuoco mentre guidava nella capitale Addis Abeba, nella notte fra lunedì 29 e martedì 30 giugno. Tra i morti ci sarebbero sia manifestanti che rappresentanti delle forze dell’ordine. Il primo ministro Abiy Ahmed, lui stesso oromo, ha detto soltanto che i morti sono «numerosi». Durante le manifestazioni di protesta è stato arrestato anche il politico Jawar Mohammed, molto noto nel paese e oppositore di Ahmed, insieme ad altre 35 persone. Non si sa ancora molto della morte di Hachalu, che aveva 34 anni e recentemente aveva detto di aver ricevuto minacce di morte. Le sue canzoni parlano principalmente dei diritti del gruppo etnico Oromo ed erano diventate inni per il movimento di protesta che nel 2018 aveva portato alla caduta dell’ex premier Hailemariam Desalegn. La polizia ha dichiarato di aver arrestato due persone in relazione all’omicidio.