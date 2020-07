DESAPARECIDA

Ufficiale. La App(alti) Immuni non è nemmeno usata dai parlamentari, dai consiglieri regionali e comunali, dalle Regioni che non se ne fanno nulla, dai Comuni piccoli e grandi, dal personale ospedaliero. Un disastro inghiottito nel nulla, insieme ai 5 milioni di mascherine disponibili nei 50.000 punti vendita dal 5 maggio a 50 cents, e insieme ai 50 milioni di tamponi mai partiti ne‘ arrivati. Un disastro del quale resta solo una voragine finanziaria ancora non quantificata. Accompagnata dal ritornello che entra nella memoria di questo 2020:

Sono Arcuri il grande fico

di Giuseppi buon amico

non è vero che son pazzo

solo non capisco un caz.o

Giovanni Negri