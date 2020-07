Calenda va al fronte

Calenda propone un fronte repubblicano con Forza Italia e Pd. Possiamo liberarci dai ‘mostri’ “con la consapevolezza. Il nostro rapporto con la politica è malato. Le politiche del Pd e di Forza Italia non sono sostanzialmente differenti, diano vita a un fronte repubblicano. I decreti sicurezza sono fascisti con Salvini e buoni con il Pd. Non daremmo da gestire un bar a Di Maio ma gli facciamo fare il ministro degli Esteri”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione Carlo Calenda, all’indomani della pubblicazione del suo libro ‘I Mostri’, sottolineando che “la destra non è mai stata fascista e la sinistra mai comunista, ma i toni sono quelli di un’altra epoca”. Per Calenda, M5S e Lega sono generatori di caos, ma non di eversione: “Lo abbiamo sperimentato al governo – dice -. Tutto questo rumore di sottofondo non ha prodotto una virgola. Il rischio di una deriva modello Orbán c’è. Ma il rischio è alimentato da sinistra: ogni volta che provi una riforma ti dicono che è un colpo di Stato. La sinistra ha voluto superare l’identità repubblicana con un’idea sovranazionale, ma ha creato un varco a sovranisti e populisti. ‘Prima gli italiani’ è uno slogan ovvio. Lo prescrive la Costituzione. Perché considerarlo un attacco alla democrazia?”.

Berlusconi si dice disposto a una nuova maggioranza senza i Cinque Stelle.

Il bonus vacanze richiesto da 145.000.

Nuovo esodo di 8000 insegnanti al Centro-Sud. Al Nord allarme cattedre vuote.

A Verona il Comune aderisce alla raccolta firme per un referendum popolare sull’uscita dell’Italia dall’Ue promosso da Vittorio Sgarbi, poi si ritira di fronte alla protesta del Pd.

Il procuratore egiziano Hamada Elsawy “ha formulato alcune richieste investigative finalizzate a meglio delineare l’attività di Giulio Regeni in Egitto”. È quanto si legge in una nota della Procura di Roma al termine del vertice durato circa un’ora, tenutosi in videoconferenza, tra magistrati italiani e quelli egiziani sull’inchiesta per l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. “Nel corso del suo intervento – prosegue la nota – il procuratore generale egiziano ha ribadito la ferma volontà del suo Paese e del suo ufficio di arrivare a individuare i responsabili dei fatti e per questo ha affermato che l’incontro ha costituito un passo decisivo nello sviluppo dei rapporti di collaborazione, con l’auspicio di raccoglierne esiti fruttuosi“. Per i genitori di Regeni, “richiamare l’ambasciatore oggi è l’unica strada percorribile. Non solo per ottenere giustizia per Giulio e tutti gli altri Giuli, ma per salvare la dignità del nostro Paese e di chi lo governa”. “A leggere il comunicato della procura di Roma è evidente che l’incontro virtuale di oggi con la procura egiziana è stato fallimentare. Gli egiziani non hanno fornito una sola risposta alla rogatoria italiana sebbene siano passati ormai 14 mesi dalle richieste dei nostri magistrati. E addirittura si sono permessi di formulare istanze investigative sull’attività di Giulio in Egitto”.

A Hong Kong, gas lacrimogeni contro i manifestanti e primi arresti secondo la nuova legge.

Terminato il 50% dello scrutinio del referendum, il 72,64% dei votanti avrebbe approvato la riforma costituzionale che permette la rielezione di Putin.

Le elezioni politiche in Venezuela convocate per il prossimo 6 dicembre. I deputati vengono aumentati da 167 a 277, La maggior patte dei partiti di opposizione che hanno conquistato la maggioranza dell’attuale Assemblea Nazionale sono stati inabilitati alle prossime elezioni da un Consiglio Nazionale Elettorale che è stato nominato tutto dal governo invece che con la partecipazione dei deputati, in base al principio per cui all’attuale Assemblea Nazionale sono stati subito tolti tutti i poteri non appena eletta e non ha mai potuto funzionare.

100 morti e decine di dispersi per il crollo di una cava di giada in Myanmar.

Fissate all’8 novembre le elezioni a Myanmar.

Negli Usa 52.000 casi di Covid in 24 ore. L’Amministrazione Trump ha comprato il 90% della produzione mondiale di remdesivir, considerato il primo farmaco efficace contro il Covid. Trump si dice a favore della mascherina.

Il Brasile supera i 60.000 morti per Covid.

Secondo Worldometers, 10.824.258 casi di Coronavirus nel mondo, con 519.313 morti e 6.045.268 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.780.152, davanti ai 1.453.369 del Brasile, 661.165 della Russia, 605.775 dell’India, 313.483 del Regno Unito, 296.739 della Spagna, 288.477 del Perù, 282.043 del Cile, 240.760 dell’Italia, 230.211 dell’Iran, 231.770 del Messico, 217.809 del Pakistan, 201.098 della Turchia, 196.324 della Germania, 194.225 dell’Arabia Saudita, 165.719 della Francia, 159.333 del Sudafrica, 153.277 del Bangladesh, 104.271 del Canada, 102.009 della Colombia, 97.003 del Qatar, 83.537 della Cina, 69.814 dell’Egitto,69.692 della Svezia, 67.197 dell’Argentina, 62.424 della Bielorussia, 61.598 del Belgio, 58.257 dell’Ecuador, 57.770 dell’Indonesia, 51.524 dell’Iraq, 50.273 dei Paesi Bassi. Come vittime gli Usa con 130.798 precedono il Brasile con 60.713, il Regno Unito con 43.906, l’Italia con 34.788, la Francia con 29.861, il Messico con 28.510, la Spagna con 28.363, l’India con 17.855, l’Iran con 10.958.