Scandalo mascherine, arrestato ministro dell’Economia sloveno

Arrestato il ministro dell’Economia sloveno per uno scandalo sulle mascherine.

Minacce al giornalista Nello Scavo per le sue inchieste su Malta.

Da oggi stop ai pagamenti in contanti oltre i 2000 euro.

La Ue riapre frontiere a 14 paesi: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova-Zelanda, Rwanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay. A questi si aggiunge la Cina, nel caso dal paese asiatico ci fosse reciprocità nei confronti dei cittadini comunitari. Esclusi Stati Uniti, Brasile e Russia.

Fauci avverte che negli Usa si potrebbe arrivare a 100.000 contagiati al giorno.

Più di 24.000 nuovi casi in Brasile in 24 ore.

la Svezia annuncia una commissione di inchiesta sul fallimento del suo modello.

Shell ha annunciato maxi-svalutazioni dal valore di 22 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell’anno, facendo crollare l’intero settore.

Taiwan esclude Huawei e lancia con Nokia la sua rete Internet 5 G.

Oggi a Hong Kong si fa lo stesso la marcia contro la legge sulla sicurezza e contro il divieto della polizia. Ma c’è già il primo arresto in base alla nuova legge.

Per la prima volta la Nigeria apre un’indagine sui maxi prestiti concessi da Pechino per costruire asset strategici come aeroporti e ferrovie. “Non sono contratti trasparenti – ha detto il parlamentare che ha promosso l’azione legale, Ben Igbakpa – temiamo la cosiddetta trappola del debito cinese oppure episodi di corruzione”.

Il governo venezuelano conferma elezioni politiche per dicembre. I partiti di opposizione annunciano il boicottaggio se non sarà ripristinato un Consiglio Nazionale Elettorale indipendente.

Il governo indonesiano per rilanciare l’economia dopo una crisi da Covid conferma un piano da 33 miliardi per costruire una nuova capitale.

Secondo Worldometers, 10.602.076 casi di Coronavirus nel mondo, con 514.322 morti e 5.813.182 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.727.996, davanti ai 1.408.485 del Brasile, 654.405 della Russia, 586.956 dell’India, 312.654 del Regno Unito, 296.351 della Spagna, 285.213 del Perù, 279.393 del Cile, 240.578 dell’Italia, 227.662 dell’Iran, 226.089 del Messico, 213.470 del Pakistan, 199.906 della Turchia, 195.832 della Germania, 190.823 dell’Arabia Saudita, 164.801 della Francia, 151.209 del Sudafrica, 145.483 del Bangladesh, 104.204 del Canada, 97.846 della Colombia, 96.088 del Qatar, 83.534 della Cina, 68.451 della Svezia, 68.311 dell’Egitto, 64.530 dell’Argentina, 62.118 della Bielorussia, 61.427 del Belgio, 56.432 dell’Ecuador, 56.385 dell’Indonesia, 50.273 dei Paesi Bassi. Come vittime gli Usa con 130.123 precedono il Brasile con 58.385, il Regno Unito con 43-730, l’Italia con 34.767, la Francia con 29.843, la Spagna con 28.355, il Messico con 27.769, l’India con 17.417, l’Iran con 10.817.