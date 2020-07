LE TV DI LETTA-LETTA. NO MES, NO PARTY

La confraternita del Mes ti mette le ali. Se sei a favore, hai diritto alla visibilità. Se sei contro o anche se solo sollevi dubbi, sei condannato al silenzio.

Nel paese delle tivù Letta-Letta, quelle di Berlusconi curate da Gianni Letta, e quelle “democratiche” ispirate dal nipote Enrico, funziona così.

Esemplare, nella sua sfrontatezza, è l’intervista di oggi a Repubblica di Enrico Letta, presentato come l’europeista giovane che sembra corrispondere esattamente al profilo del futuro Capo dello Stato delineato sul Foglio da Giuliano Amato.

Ieri, l’inossidabile leader dei Verdi Angelo Bonelli si è dichiarato a favore del Mes, dicendo che “il No di Conte e del M5S non aiuta l’Italia”. E oggi, immediatamente, il giovane Letta dichiara tutto il suo apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni da Bonelli, aggiungendo che “bisognerà aiutarlo a uscire dall’invisibilità”.

L’ordine politico-editoriale è limpido, per La7 e per tutta la compagnia di giro dell’informazione politicamente corretta: invitate l’ottimo Bonelli e poi invitatelo ancora. Visibilità, visibilità.

Il caravanserraglio delle tv Letta-Letta funziona così: No Mes, No Party.