Praga dà un addio simbolico al Covid con un grande banchetto sul Ponte Carlo.

È morto Georg Ratzinger, il fratello di Benedetto XVI.

Sequestrate a Salerno 14 tonnellate di droga dell’Isis.

Secondo il rapporto dell’Unfpa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva, ci sono matrimoni forzati per 33.000 bambine al giorno, e sono 200 milioni le vittime di mutilazioni genitali.

La Germania scioglie una compagnia di forze speciali che sarebbe stata infiltrata dall’estrema destra.

Un giudice federale brasiliano ha annullato un ordine che imponeva al presidente Jair Bolsonaro di indossare la mascherina in pubblico: d’ora in poi il capo dello Stato potrà quindi circolare liberamente a volto scoperto senza il rischio di essere multato. Gli avvocati di Bolsonaro avevano fatto appello venerdì scorso contro la precedente decisione della Corte, che era stata emessa il 26 giugno dal giudice Renato Borelli sulla base di un decreto dello stesso governo federale pubblicato il 30 aprile scorso che imponeva l’uso della mascherina in pubblico pena una multa di 2.000 real al giorno (366 dollari). Da parte sua, il giudice Daniele Maranhão Costa, della Corte Federale Regionale, ha stabilito che un’ingiunzione non è appropriata in questo caso contro Bolsonaro, sottolineando che la magistratura non è il luogo adatto per risolvere questo tipo di questione.