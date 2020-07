ORGOGLIOSAMENTE EUROPEI. PERCHÉ EUROPEI CON LONDRA. NON EUROPEI CON BERLINO.

Basta con la cialtronata di Europeisti contro Sovranisti.

No Mes , Si Brexit, No equidistanza fra Usa e Cina, Si Occidente . In Europa , certo. Perché orgogliosamente europei con Londra, non europei con Berlino.

Giovanni Negri