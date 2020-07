MES, OPERAZIONE VERITA’

Sul Corriere della Sera Federico Fubini torna all’attacco dei “disinformati” per difendere il Mes. Scrive Fubini: “Qualcuno obietta: «Ma i Trattati non sono cambiati». Di solito questo è l’argomento dei più disinformati, che non sanno più cosa inventarsi per difendere una posizione precostituita. Non c’è niente nei Trattati dell’Unione europea che obblighi il Mes a fare o non fare qualunque scelta. Il Trattato del Mes prevede sì «condizionalità» sui prestiti. Ma, appunto, essa in questo caso prevede solo che il denaro sia investito in spesa sociale. Nient’altro”.

Nient’altro? A meno che non si vogliano includere tra i “più disinformati” anche Carlo Cottarelli ed Enzo Moavero, la miglior smentita a quanto affermato da Fubini e dai suoi seguaci viene proprio da loro.

Cottarelli e Moavero hanno analizzato su Repubblica i profili collaterali all’accordo sul dispositivo di assistenza del Mes sanitario e le sue conseguenze, sottolineando come il terzo paragrafo dell’art. 2 del Regolamento Ue numero 472/2013, del cosiddetto “Two Pack”, sia univoco e netto quando afferma: “Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale… dal Mes… la Commissione (lo) sottopone a sorveglianza rafforzata”.

“A questo non si sfugge”, scrivono Cottarelli e Moavero, che chiariscono cosa succede con la sorveglianza rafforzata: “Gli effetti per lo Stato dell’ineludibile “sorveglianza rafforzata” sono comunque significativi (vedi articolo 3): una più attenta indagine sulla situazione delle sue finanze, con l’obbligo di fornire a livello Ue le medesime informazioni previste da una procedura d’infrazione per disavanzi eccessivi; le “missioni di verifica periodiche” della Commissione, della Banca centrale europea, “se del caso, con l’Fmi”, gli stessi protagonisti della cosiddetta Troika; poi, sulla base di tali missioni – punto nodale – il Consiglio Ue può raccomandare allo Stato “misure correttive” o “di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeco¬nomico”, una “raccomandazione” certo ma di peso, specie se combinata al timore di una reazione negativa dei mercati”.

Ma se la Commissione europea e il Consiglio europeo dichiarano che non ci saranno condizionalità successive, dobbiamo stare tranquilli che sarà così, dicono i sostenitori del Mes. Ma Cottarelli e Moavero spiegano come, di fronte ai Trattati e ai Regolamenti, non ci sia dichiarazione politica che tenga.

Infatti, scrivono, “Va sottolineato che gli effetti della “sorveglianza rafforzata” possono essere scongiurati solo modificando o sospendendo le normative applicabili, con atti giuridici di identico livello; non bastano le solenni affermazioni politiche”.

E infine, c’è il fatto che se l’Italia fosse il solo paese (a parte il minuscolo Cipro) a ricorrere al Mes, questo significherebbe qualificarsi come il malato d’Europa, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Osservano ancora Cottarelli e Moavero: “C’è un ulteriore fattore, infine, che rileva nell’ottica economica: ricercare l’ausilio del Mes comporta uno stigma negativo: rischierebbe di segnalare ai mercati che siamo più in difficoltà di altri; ma sarebbe ridotto se procedessimo simultaneamente a quanti più altri Stati, fra cui qualcuno comparabile con noi (come Francia, Spagna).”

Ma Francia e Spagna, così come Portogallo e Grecia, non intendono ricorrere al Mes. Noi saremmo gli unici.

E allora, chi sostiene che l’Italia farebbe bene a chiedere i soldi del Mes, lo faccia, ma senza falsificare la realtà. Le condizionalità future e l’intervento della Troika saranno possibili, perché è scritto nei Trattati e nel Regolamento del Mes, che nessuno sta proponendo di cambiare. Questi sono fatti, il resto solo parole.