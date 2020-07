Il Riformista: “Sentenza contro Berlusconi sbagliata e (forse) pilotata”

Su “Il Riformista”, in esclusiva, il direttore Piero Sansonetti, nuovi documenti alla mano, ripercorre lʼiter giudiziario del leader di Forza Italia e riporta le novità contenute in un supplemento di ricorso alla Corte Europea presentato dagli avvocati del Cavaliere, secondo cui la sentenza contro Berlusconi era sbagliata. “Ci sono le prove che la sentenza che condannò Berlusconi al carcere, nel 2013, e che diede il via al declino precipitoso di Forza Italia, era una sentenza clamorosamente sbagliata. E perdipiù c’è il forte sospetto che lo sbaglio non fu dovuto solamente a imperizia dei giudici, ma – forse: scriviamo dieci volte forse – a un disegno politico”. Esordisce così Piero Sansonetti su Il Riformista, che pubblica i documenti in esclusiva, riferendo di importanti novità sul processo Mediaset per frode fiscale, ora alla Corte Europea di Strasburgo. “Le novità che possono ristabilire la verità”, sottolinea il direttore de Il Riformista, arrivano dalla sentenza del Tribunale civile di Milano che a gennaio “smonta” quella della Cassazione che portò nel 2013 all’unica condanna di Silvio Berlusconi. Il tutto contenuto in un supplemento di ricorso alla Corte Europea presentato dagli avvocati del leader di Forza Italia con delle registrazioni di colloquio del magistrato Amedeo Franco, relatore in Cassazione e che chiese l’assoluzione perché non vi era reato, nelle quali rivela a Berlusconi di “una decisione presa a priori”, “fu un plotone di esecuzione”. Un audio-shock, dunque, che fa pensare al “complotto della magistratura”, come sottolinea Sansonetti.

Per l’Oms “il peggio deve ancora arrivare”.

In Cina scoperto un nuovo virus con potenziale epidemico.

Allarme a Los Angeles: gli ospedali potrebbero restare senza letti.

In Italia 174 nuovi contagi e 22 morti.

Salvini impedito di fare un comizio a Mondragone da una protesta.

Le azioni di Facebook cadono del 3% dopo che investitori come Starbucks e Coca Cola hanno annunciato la sospensione dei loro investimenti fino a quando non si risolve la questione dei messaggi di odio.

Il Cirque du Soleil apre la procedura per la bancarotta controllata.

La Cina approva una legge sulla sicurezza nazionale che restringe pesantemente la libertà di Hong Kong.

Il ricercatore tedesco Adrian Zenz denuncia che le autorità cinesi stanno conducendo una campagna di sterilizzazione e aborti forzati per controllare la crescita della popolazione uigura.

La Corte Suprema dichiara incostituzionale la legge che restringeva l’accesso all’aborto in Louisiana.

La Corte Suprema ha dato luce verde all’amministrazione Trump per ripristinare la pena di morte a livello federale. Le esecuzioni potrebbero riprendere per la prima volta dal 2003.

Il Partito Democratico della Conte di Orange chiede di cambiare nome all’aeroporto John Wayne per commenti razzisti dell’attore.

Scontro durissimo tra Ue e Maduro. La Ue risponde agli ulteriori colpi di mano di Maduro contro la democrazia (dall’imposizione di un suo Consiglio nazionale elettorale all’imposizione di leadership a lui favorevoli in due partiti di opposizione) aggiungendo altri 11 esponenti del regime a una lista di sanzioni e portandoli in totale a 36. Maduro dà alla ambasciatrice della Ue in Venezuela 72 ore per lasciare il Paese.

Re Filippo del Belgio – primo sovrano belga della storia a farlo – ha espresso “profondo rammarico per le ferite” inflitte durante il periodo coloniale alla Repubblica democratica del Congo. In una lettera inviata al presidente Felix Tshisekedi, in occasione dei 60 anni dell’indipendenza del Paese, re Filippo scrive: “Tengo a esprimere il mio più profondo rammarico per queste ferite del passato, il cui dolore è oggi alimentato dalle discriminazioni ancora presenti nelle nostre società”.

L’ex-primo ministro francese Fillon condannato a 5 anni per lo scandalo dei rimborsi parlamentari.

India blocca TikTok e altre 58 app cinesi: “Minacce alla sicurezza”

Secondo uno studio, Europa, una luna di Giove, potrebbe ospitare vita.

Secondo Worldometers, 10.426.070 casi di Coronavirus nel mondo, con 508.515 morti e 5.681.547 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.681.811, davanti ai 1.370.488 del Brasile, 647.849 della Russia, 568.315 dell’India, 311.965 del Regno Unito, 296.050 della Spagna, 282.365 del Perù, 275.999 del Cile, 240.436 dell’Italia, 225.205 dell’Iran, 220.657 del Messico, 209.337 del Pakistan, 198.613 della Turchia, 195.392 della Germania, 186.436 dell’Arabia Saudita, 164.260 della Francia, 145.483 del Bangladesh, 144.264 del Sudafrica, 103.918 del Canada, 95.106 del Qatar, 95.043 della Colombia, 83,531 della Cina, 66.754 dell’Egitto, 67,667 della Svezia, 62.268 dell’Argentina, 61.790 della Bielorussia, 61.361 del Belgio, 55.665 dell’Ecuador, 55.092 dell’Indonesia, 50.223 dei Paesi Bassi. Come vittime gli Usa con 128.783 precedono il Brasile con 58.385, il Regno Unito con 43.575, l’Italia con 34.744, la Francia con 29.813, la Spagna con 28.346, il Messico con 27.121, l’India con 16.917, l’Iran con 10.670.