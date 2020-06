LA TV CHE NON C’È

Non vi suona strano che in Tv , in qualsiasi Tv, non ci sia un solo, vero dibattito sul MES ? E non vi suona strano che più la Merkel chieda stizzita di farvi ricorso e più non ci sia un solo Paese europeo che abbia annunciato di volerlo utilizzare ? Su tutto questo veli e veli e veli di pietosi silenzi . I servizi Tv solo sull’ultima farsa dei Bonus Nonno “purché non convivente”.

Giovanni Negri