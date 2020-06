A quando la fine del lockdown elettorale?

Per Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano nel consiglio OMS, è tutto molto chiaro: <Gli Stati Uniti non hanno fatto contenimento del virus , quindi a loro dobbiamo chiudere. La Cina invece non aveva interesse a manipolare i dati : a loro dobbiamo aprire>. Chiaro? Chiarissimo. E noi lo paghiamo pure. Così’ come paghiamo Arcuri, l’inetto che non rende neanche pubblici bilanci e business della sua proditoria opera di commissario straordinario al Nulla. A quando la fine del lockdown elettorale?

Giovanni Negri