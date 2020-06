È ARCURI IL BUCO NERO DI GIUSEPPI

“Presto metteremo anche tutti i dati sui nostri acquisti, con fornitori, quantità, sconti e modalità di ingaggio dei fornitori. Prepariamo un software, presto accadrà.” Così assicurava il 7 aprile il Commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Sono passati più di 2 mesi, 80 giorni e nulla è successo. I dati sui bandi di Capitan Arcuri, gli acquisti e i contratti che ha stipulato restano un mistero.

Sul sito del governo c’è una sezione dedicata alla struttura commissariale di Arcuri, ma lì risultano solo due bandi di gara. Una gara in procedura semplificata e di massima urgenza per acquisire i kit per i test sierologici, e una richiesta di offerta per test molecolari. Della prima, è stato pubblicato il decreto di aggiudicazione, dell’altra (conclusa il 18 maggio) ancora no. Tutto qui, dopo 100 giorni esatti di attività, essendo Arcuri stato nominato Commissario il 18 marzo.

Openpolis ha quindi deciso di andare a curiosare altrove e attraverso la banca dati sui contratti pubblici, gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), ha scoperto che Arcuri ha messo a bando almeno 19 lotti per un totale di oltre un miliardo di euro (per l’esattezza 1.051.184.329,32 euro) tra il 25 marzo e il 14 aprile scorso. Dopo il 14 aprile non c’è nulla. Inoltre, su questa banca dati appaiono solo i bandi superiori ai 40.000 euro.

19 bandi che non risultano neppure nella sezione “Amministrazione trasparente” della Presidenza del Consiglio, dove risulta solo una “fornitura di buste e stampati vari” per un valore complessivo di 547,30 euro.

Tutto il resto è finito in un buco nero, insieme al compenso che Arcuri riceve per il suo incarico di Commissario.

Qui non è questione di preparare un software, come aveva detto che avrebbe fatto Capitan Arcuri il 7 aprile. Basta impugnare il mouse e inserire i dati sui siti esistenti della presidenza del Consiglio, da cui Arcuri dipende.

Quanti bandi e contratti sono stati fatti da Arcuri dal 18 marzo ad oggi? Per cosa? Per quali cifre? Quali sono stati fatti con affidamento diretto? Quali con procedura negoziata senza previa pubblicazione? Quali con altre procedure? Chi sono gli aggiudicatari? Per quale importo? I contratti sono stati tutti onorati nei tempi previsti?

E qual è il compenso di Capitan Arcuri, incaricato di custodire tutti questi misteri?

Ora basta con i segreti. Giuseppi la verità la deve tirare fuori. Tutta e subito.