L’ASINA

È stata per quattro mesi la Bella Dimenticata dell’emergenza. Facile chiuderla, con bambini e ragazzi dipinti come i grandi untori asintomatici di nonni e genitori. Dopo aver sprangato i portoni, nessuno se ne è più occupato. Neppure nella babele degli infiniti Stati generali di Villa Pamphili si è riusciti ad occuparsi di lei se non di striscio quando Giuseppi ha ricevuto i giovani di Fridays for Future, quelli che prima del virus organizzavano gli scioperi scolastici del venerdì per salvare il pianeta, a cui il precedente ministro dell’Istruzione Fioramonti firmava la giustificazione per conto del governo.