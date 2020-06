Carlos Ingram López, nuovo soffocamento in Arizona durante l’arresto. E in Francia scoppia il caso di Cédric Chouviat

Tre poliziotti si dimettono dopo la diffusione di un video sull’uccisione del 27enne ispanico Carlos Ingram López, morto durante l’arresto a Tucson, in Arizona. Nel video della body camera, diffuso dalla polizia ad oltre due mesi dall’episodio, si vedono gli agenti inseguire l’uomo dentro una casa, ammanettarlo e tenerlo con la faccia a terra per 12 minuti mentre chiede dell’acqua e mormora “non posso respirare” (come Floyd), prima di morire. Anche il capo della locale polizia ha offerto le sue dimissioni.

Cédric Chouviat, fattorino di 42 anni, sposato e con 5 figli, è morto lo scorso gennaio a Parigi, in Francia, dopo un controllo di polizia. Come mostrano alcuni filmati, l’uomo sarebbe stato bloccato a terra dagli agenti al termine di una accesa discussione ripetendo per ben 7 volte: “Sto soffocando”. Dopo aver perso i sensi, è stato trasportato in ospedale per una frattura alla laringe: è deceduto due giorni dopo. Sul caso, che ricorda da vicino quello di George Floyd, è stata aperta un’inchiesta.

Trump dice che manderà in Polonia parte delle truppe ritirate in Germania.

Trump sostiene che il muro con il Messico avrebbe rallentato il contagio del Covid 19.

Negli Usa 36.000 casi e 800 morti di Covid nelle ultime 24 ore.

A Mosca imponente parata per i 75 anni dalla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale malgrado il Covid.

Un giudice ha obbligato Bolsonaro a apparire in pubblico con una mascherina.

Secondo Worldometers, 9.547.593 casi di Coronavirus nel mondo, con 485.356 morti e 5.189.640 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.462.708, davanti ai 1.192.474 del Brasile, 613.994 della Russia, 474.272 dell’India, 306.862 del Regno Unito, 294.166 della Spagna, 264.689 del Perù, 254.416 del Cile, 239.410 dell’Italia, 212.501 dell’Iran, 196.847 del Messico, 193.254 della Germania, 192.970 del Pakistan,191.657della Turchia, 167.267 dell’Arabia Saudita, 161.348 della Francia, 126.606 del Bangladesh, 111.796 del Sudafrica, 102.242 del Canada, 90.778 del Qatar, 83.449 della Cina, 77.113 della Colombia, 62.324 della Svezia, 60.898 del Belgio, 59.945 della Bielorussia, 59.561 dell’Egitto, 51.643 dell’Ecuador. Come vittime gli Usa con 124.282 precedono il Brasile con 53.874, il Regno Unito con 43.081, l’Italia con 34.644, la Francia con 29.731, la Spagna con 28.327, il Messico con 24.324, l’India con 14.914.