PROPENDETEVI VOI

Adesso si scopre che guarda un po’ “gli italiani non hanno propensione alla spesa” e decolla un elevato dibattito fra ministri: la riduzione dell’Iva per due mesi “in alcuni comparti strategici” favorirà la propensione alla spesa? Nessuno pare sfiorato dal dubbio che l’italiano – di fronte a un Governo che non ha ancora pagato la cassa integrazione di Marzo, che non ha scritto qualche centinaia di decreti attuativi di provvedimenti puramente virtuali, che da quattro mesi si appella al prossimo ed ennesimo “decisivo vertice europeo” dal quale non giunge un euro, che è travolto da Alitalia, Autostrade, Ilva e che ogni giorno più che fare il Governo fa il Karaoke – i quattro soldi che ha se li tenga più che mai stretti, non abbia voglia di spendere niente, compri il meno possibile e cerchi di capire verso che razza di Settembre stiamo andando. Altro che l’Iva: è il Karaoke Giuseppi che non fa propendere niente.

Giovanni Negri