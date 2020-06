LA PROFEZIA DI BETTINO

L’Associazione nazionale magistrati che espelle, senza neppure dargli la possibilità di parlare, il suo ex presidente Luca Palamara fa tornare alla mente Bettino Craxi che due settimane dopo l’arresto per tangenti di Mario Chiesa lo definì un “mariuolo isolato”, una “scheggia impazzita”. Poi arrivò Mani Pulite e il pool di magistrati milanesi abbattè la Prima Repubblica, sostituita con la Repubblica dei Giudici. Un Partito Unico, suddiviso in correnti di puro potere, mascherate da nobili correnti di pensiero, esattamente come i partiti che la furia giustizialista aveva eliminato.