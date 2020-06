Trump, 10 anni di prigione a chi vandalizza monumenti

Attaccata alla Casa Bianca la statua di Andrew Jackson, il presidente che aveva deportato gli indiani. Jackson è considerato all’origine della democrazia moderna. Il fatto è che alcuni lo hanno comparato con un Trump del XIX secolo per il modo in cui incarnò una rivolta contro l’establishment, per cui somma ostilità ulteriori. Trump propone 10 anni di carcere per chi vandalizza o distrugge monumenti.

13 dirigenti arrestati per tangenti sugli appalti della Metropolitana di Milano

Torna in Germania il lockdown nel distretto di Gütersloh, sede del mattatoio-focolaio della Tönnies.

L’Arabia Saudita chiude il pellegrinaggio alla Mecca per chi viene dall’estero. I paesi del Golfo hanno tassi di contagio altissimi (come casi pro capite il Qatar è primo al mondo, il Bahrein quarto e il Kuwait settimo…) ma pochissimi morti.

San Paolo, la città più grande, ricca e popolosa del Brasile, potrebbe avere circa 1,2 milioni di contagiati dal coronavirus, secondo il primo risultato di una massiccia campagna di test condotta dal Comune locale.

La Germania ha messo al bando un piccolo gruppo neonazista, ‘Nordadler’ (‘aquila del nord’), attivo principalmente sui social media.

Secondo Worldometers, 9.202.386 casi di Coronavirus nel mondo, con 474.662 morti e 4.953.780 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.388.225, davanti ai 1.111.348 del Brasile, 599.705 della Russia, 441.070 dell’India, 305.289 del Regno Unito, 293.584 della Spagna, 257.447 del Perù, 246.963 del Cile, 238.720 dell’Italia, 207.525 dell’Iran, 192.119 della Germania, 188.897 della Turchia, 185.122 del Messico, 185.034 del Pakistan, 160.750 della Francia, 161.005 dell’Arabia Saudita, 115.786 del Bangladesh, 101.637 del Canada, 101.590 del Sudafrica, 88.403 del Qatar, 83.418 della Cina, 71.183della Colombia, 60.550 del Belgio, 59.023 della Bielorussia, 58.932 della Svezia, 56.809 dell’Egitto, 50.640 dell’Ecuador. Come vittime gli Usa con 122.611 precedono il Brasile con 51.407, il Regno Unito con 42.647, l’Italia con 34.657, la Francia con 29.663, la Spagna con 28.324, il Messico con 22.584, l’India con 14.019.