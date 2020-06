QUANTO HA GUADAGNATO CAPITAN ARCURI? E COSA STA CONTINUANDO A NON FARE?

Scusate la semplice curiosità. Non si sono mai visti i 5 milioni di mascherine che dovevano essere disponibili dal 5 Maggio a 0,5 euro in 50.000 punti vendita. Non si sono mai visti i tamponi di massa. Non si sono mai visti i reagenti, e mai visti manco i test sierologici. E’ franata penosamente l’operazione App Immuni. Quanto a lui, l’amico di Giuseppi che entra nella storia per le battute sui “liberisti che si prendono il coktail sul divano”, è riuscito a mandare in bestia tutti: distributori, farmacisti, produttori tessili, commercianti, regioni. Uno sfacelo tale da meritare una sola domanda: ma quanto abbiamo pagato questo tizio? e cosa continua a non fare per tutti noi, e a quale costo?

Giovanni Negri