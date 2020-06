GLI SCANDALI TEDESCHI E IL GIOCO DI SPECCHI DEFORMANTI

Il nome della società è Wirecard ed è un colosso informatico tedesco specializzato nei pagamenti elettronici. Lo scandalo che l’ha travolta è grosso e covava da mesi. Fondata nel 1999 per gestire le transazioni per l’industria del porno e dei giochi online, Wirecard è diventata uno dei principali operatori dei pagamenti elettronici non solo in Germania, ma anche in Asia e in Nord America, dove è entrata nel 2016 rilevando il servizio di carte prepagate di Citigroup.

Il Financial Times parlava dal febbraio 2019 di possibili falsificazioni dei bilanci, transazioni circolari o riciclaggio di denaro, finendo per essere accusato di essere in combutta con venditori di azioni allo scoperto. Invece la Consob tedesca (Bafin) non si era accorta di nulla e ha sempre difeso Wirecard, addirittura minacciando azioni legali contro “speculatori” e giornalisti. Ma oggi il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz scende personalmente in campo a difendere BaFin, il cui presidente Felix Hutfeld ora parla di “un disastro completo e una vergogna per la Germania”.

È una storiaccia che vede l’ex amministratore delegato e fondatore di Wirecard, l’austriaco Markus Braun, dimessosi venerdì, arrestato per un buco di bilancio di 1,9 miliardi di euro, che avrebbero dovuto essere in due banche delle Filippine, dove invece non sono mai esistiti.

Con candida arroganza, il ministro dell’Economia Peter Altmeier ha detto: “Ci saremmo aspettati una situazione del genere ovunque, tranne che in Germania”.

“Ovunque, tranne che in Germania”. Dove, però, siamo al terzo grande scandalo in pochi anni. Prima il Dieselgate, con la falsificazione delle emissioni delle auto diesel del gruppo Volkswagen vendute in Usa ed Europa. Poi lo scandalo Deutsche Bank, con 74 miliardi di euro di titoli spazzatura accumulati negli ultimi lustri, dirottati alla fine in una bad bank, e 18.000 licenziati, di cui seimila in Germania, entro il 2022.

Dietro l’immagine di una Germania sempre pulita, sempre onesta, sempre perfetta, a differenza di tutti gli altri paesi, da rieducare all’onestà come avvenuto con la troika in Grecia, si materializza un paese come gli altri.

Dopo un decennio di schema di Pensiero Unico Eurista, di lotta tra europei per bene, civili e razionali, contro populisti, sovranisti e nazionalisti, si svela il gioco di specchi deformanti della realtà delle cose, dietro cui l’immagine della Germania reale ha vissuto al coperto e nell’ombra. Si sono dipinti come il paese dei Bilanci d’Acciaio, dei Sacri Parametri e delle Prediche Greche. E poi sono Dieselgate, Deutsche Bank e Wirecard.