Trump si dichiara pronto a vedersi con Maduro.

Oggi un tribunale inglese decide su 31 tonnellate di oro venezuelane custodite alla Bank of England e contese tra Maduro e Guaidó.

Secondo Confcommercio i consumi sarebbero calati del 30%.

183.000 casi in un giorno registrati dall’Oms, è record.

Si espande il nuovo focolaio di Covid di Pechino.

Solo 6200 persone avrebbero assistito al comizio di apertura della campagna elettorale di Trump a Tulsa. Gli organizzatori della sua campagna danno la colpa ai manifestanti e ai media radicali.

Bolton dice che voterà Biden

Chad Wolf, capo della Sicurezza Nazionale Usa, dice che accetta la sentenza che mantiene quel sistema Daca che offre protezione ad alcune categorie di clandestini, ma promette che cercherà di smantellarlo entro sei mesi perché “illegale”.

L’ambasciata spagnola si dice preoccupata per la violenza contro statue di colonizzatori spagnoli della California. Tra loro pure un santo: Junípero Serra.

Il Partito del Progresso Serbo (Sns, conservatore) guidato dal presidente Vučić, ha vinto le elezioni parlamentari e amministrative. I primi dati parziali assegnano allo Sns il 63,4%. Al secondo posto in termini di consenso, ma lontanissimo in termini di voti, figura il partito socialista (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic, alleato di governo, che ottiene il 10,7%, una percentuale peraltro inferiore alle attese. Entra in parlamento anche il movimento Spas, forza di opposizione moderata di centrodestra guidata dall’ex pallanuotista Aleksandar Sapic, accreditato del 3,9%. Tutte le altre 18 forze politiche in lizza sarebbero al di sotto la soglia di sbarramento del 3%.

Secondo Worldometers, 9.065.736 casi di Coronavirus nel mondo, con 471.016 morti e 4.849.548 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.356.715, davanti ai 1.086.990 del Brasile, 592.280 della Russia, 426.910 dell’India, 304.331 del Regno Unito, 293.352 della Spagna, 254.936 del Perù, 242.355 del Cile, 238.499 dell’Italia, 204.952dell’Iran, 191.575 della Germania, 187.685 della Turchia, 180.545 del Messico, 181.088 del Pakistan, 160.377della Francia, 157.612 dell’Arabia Saudita, 115.786 del Bangladesh, 101.337del Canada, 97.302 del Sudafrica, 87.369 del Qatar, 83.396 della Cina, 68.652 della Colombia, 60.550 del Belgio, 58.505 della Bielorussia, 56.043 della Svezia, 55.233 dell’Egitto, 50.640 dell’Ecuador. Come vittime gli Usa con 122.248 precedono il Brasile con 50.659, il Regno Unito con 42.632, l’Italia con 34.634, la Francia con 29.640, la Spagna con 28.323, il Messico con 21.825, l’India con 13.703.