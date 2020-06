LORO STATI GENERALI. NOI STIAMO FRESCHI

L’ elefante degli Stati Generali ha partorito un solo concreto topolino. Il Governo non ha i soldi per pagare le casse integrazioni promesse a Marzo. Sperava arrivassero i soldi dalla UE ma nè sono arrivati nè arrivano. Attenderli per il 2023 mentre il Pil crolla e la disoccupazione esplode è complicato.

Così, affannosamente, incomincia a picconare i due Grandi Tabù dell’ Era Eurista. Per uscire dal disastro, guarda un po’, pensano di sforare ulteriormente il Bilancio e di abbattere l’Iva. Quell’Iva che in un decennio hanno portato sino al demenziale 22% in nome delle “Regole Europee”. Meglio tardi che mai, dirà qualcuno. Ma non è vero, perchè ormai è troppo tardi, e ciò che ieri era ragionevole ora non basta più neanche a fronteggiare le deliranti promesse delle nottate Facebook di Giuseppi. Solo una scure potente, generalizzata sulle tasse potrebbe sortire degli effetti, ma non ne hanno il coraggio e si viaggia verso il burrone. Loro Stati Generali, Noi Stiamo Freschi.

Giovanni Negri