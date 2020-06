LA VERA NEXT EU GENERATION? QUELLA SENZA EURO

Un giornalismo serio anziché seguire il summit europeo numero 232 che conferma non solo tutti i disaccordi ma soprattutto i tempi biblici di qualsiasi ipotetico finanziamento, si dedicherebbe a raccontare agli italiani come già oggi il reddito medio di uno di noi sia passato dal 90 al 70% di quello del tedesco medio, come entro pochi anni il nostro reddito medio sarà esattamente la metà, ossia il 50% di quello del tedesco medio, e come a quel punto nessuna BCE potrà salvare una moneta non più comune, condannata all’agonia su aree economiche così difformi .

La cecità di Euro e UE faranno si che la prossima Next Generation sia esattamente questa, come seppure fra le righe ammette lo stesso Corsera di oggi : “Il reddito dell’italiano medio valeva nove decimi dell’equivalente tedesco all’innesco della crisi finanziaria globale dodici anni fa. Oggi dopo la pandemia il reddito dell’italiano medio vale appena sette decimi del corrispettivo tedesco. Se le tendenze degli ultimi dodici anni proseguissero il reddito medio in Italia scenderebbe fino a valere non più della metà di quello tedesco. Differenze che tenere insieme solo grazie alla Banca centrale europea sarebbe sempre più difficile.”

Giovanni Negri