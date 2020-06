I MAJAKOVSKI DI GIUSEPPI E ORBAN GUALTIERI

Racconta l’Ansa: “Elisa canta Luce. Si è chiuso così, con il brano a cappella della cantante triestina, l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e alcuni intellettuali e artisti nell’ambito degli Stati generali della cultura. A quanto racconta chi era presente, il premier ha chiesto a Elisa Toffoli, collegata in videoconferenza, se le andasse di cantare per i presenti, nella giornata della musica. E la cantautrice ha improvvisato Luce, la canzone con cui vinse Sanremo. Prima di lei, Monica Guerritore aveva citato un brano di Dante, “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, tra gli applausi dei presenti. Prima che intervenisse Alessandro Barricco sul discorso sull’importanza di cogliere il momento per fare non riformismo ma cambiamento vero.

“Al tavolo con Conte c’erano gli scrittori Alessandro Barricco e Stefano Massini, gli architetti Stefano Boeri e Massimiliano Fuksas, la cantautrice Elisa, il regista Giuseppe Tornatore, l’attrice Monica Guerritore e il presidente della fondazione italiana sommelier Franco Maria Ricci. Ciascuno di loro ha parlato – spiegano fonti di Palazzo Chigi – di proposte ed esigenze “concrete” che riguardano i loro settori. Guerritore ha parlato del teatro. Elisa della musica. Tornatore ha fatto un discorso sul cinema. E ancora: Fuksas ha parlato di periferie, Boeri ha fatto un passaggio sulla forestazione e il premier Conte ha ricordato che nel piano di rilancio viene ipotizzato un miliardo per piantare alberi”.

Questo è il quadretto dei cantori del regime, della Rivoluzione del Casino del Bel Respiro, rigorosamente a porte chiuse. I nuovi Majakosvki di Giuseppi.

È dal 31 gennaio che avanti così, da quando il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza sulla base di una legge sulla Protezione civile, dato che la Costituzione non prevede nulla del genere. Poi il Presidente del Consiglio è andato avanti per mesi a colpi di Dpcm anziché di decreti legge immediatamente esecutivi, limitando fortemente i diritti costituzionali fondamentali dei cittadini con dei semplici atti amministrativi. Tutto per non passare né dal parlamento, né dalla firma del Presidente della Repubblica.

Finita, purtroppo per lui, l’emergenza sanitaria, il governo non si è arreso e ha infilato nelle disposizioni finali dello sterminato decreto Rilancio, niente meno che all’articolo 265, una disposizione che esautora il parlamento anche in materia di bilancio, dando pieni poteri al ministro dell’Economia, che potrà variare a suo insindacabile giudizio, con dei semplici decreti ministeriali, la destinazione degli 80 miliardi stanziati e in via di stanziamento da parte di Camera e Senato.

Il parlamento non c’è più, c’è Villa Pamphili con gli Stati generali. Il ministro dell’Economia ha poteri folli. Gli aedi mjaovskiani, con la Luce di Elisa e la Guerritore dantesca, inaugurano il Festival della Nuova Grande Armata Rossa. IL regista, LO scrittore, GLI architetti delle periferie e della riforestazione applaudono e si applaudono. IL sommellier organizza il brindisi all’Uomo Solo che si staglia davanti al Casino. Una cosa raccapricciante.