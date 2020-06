DIRITTI VERSO IL BURRONE

Con l’ennesimo vertice europeo inconcludente di oggi, è evidente che la pioggia di 172 miliardi di euro (81 in sussidi e 91 in prestiti), a cui molti avevano creduto, rimarrà solo un sogno. Merkel e Macron avevano presentato la loro proposta di un fondo di 500 miliardi di sussidi, incassando nel giro di mezz’ora il No dell’Austria a nome anche di Olanda, Svezia e Danimarca. Poi Ursula von der Leyen aveva deciso di fare la splendida aggiungendoci 250 miliardi di prestiti, e così a quello dei quattro “frugali” si è sono aggiunti i No di Finlandia e dei quattro di Visegrad. Al vertice europeo di oggi si è preso atto che non c’è alcun consenso, neppur lontanamente, e ora sarà il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a elaborare una nuova proposta. E il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha già suggerito di tornare ai 500 miliardi della proposta franco-tedesca. Ma non potranno essere solo sussidi, anzi. E bisogna discutere le condizioni a cui dovranno sottostare.

La palla passa da uno all’altro e dai piani alti di Bruxelles si avverte che probabilmente si arriverà alla fine dell’estate, cioè a settembre. Ma poi occorrerà anche il voto favorevole di 27 parlamenti e poi quattro mesi per esaminare le richieste di finanziamento dei vari Stati. E così siamo già, se tutto va bene, nel 2021 avanzato, anno per il quale è prevista comunque l’erogazione di una piccola quota, mentre il 75% dei fondi dovrebbero arrivare nei tre anni successivi. E allora si spera in qualche anticipo nel 2020, ma ci sarebbero solo 11,5 miliardi da dividere tra 27 paesi. Briciole per tutti. E comunque da Bruxelles ci fanno già sapere che se pensiamo di utilizzare quei soldi per piantare alberi come ha detto Conte o abbassare le tasse come ha detto Di Maio, allora abbiamo capito proprio male.

E il ministro delle Finanze austriaco, Gernot Blumel, oggi ripete attraverso La Stampa che servono prestiti, non sussidi, e che se l’Italia vuole soldi subito non ha che da chiedere prestiti al Mes, alla Banca europea degli investimenti e al fondo Sure contro la disoccupazione. E non perde l’occasione per dipingerci ancora una volta come fannulloni, perché “nel vostro Paese la vita lavorativa media è di 32 anni, in Austria di 38, in Svezia di ben 42”.

Questa è l’aria che tira, e come riconosce lo stesso quotidiano torinese, “dovremo attraversare il deserto con le nostre gambe”. I sogni di mezza primavera sono già finiti, per chi ci ha creduto.

E mentre Giuseppi pensa di salvare la propria pelle buttando continuamente la palla avanti, il 17 agosto finirà il divieto di licenziare per giustificato motivo oggettivo, come il ridimensionarsi delle attività produttive. E per molte imprese sarà già finita da un mese la cassa integrazione. E il 30 agosto scadrà la proroga dei contratti a termine in essere al 23 febbraio, senza necessità della specifica causale richiesta invece – dopo i 12 mesi di durata – dal decreto Dignità, di cui Giggino si fece gran vanto.

Di fronte a queste bombe a orologeria, la cosa più probabile è che il governo butti di nuovo la palla in avanti, prorogando tutte queste scadenze, senza avere i soldi. A quel punto, altro che le polemiche del presidente di Confindustria Bonomi. Sarà una reazione da Gilet Gialli che diranno: non abbiamo licenziato nessuno, abbiamo pagato le casse integrazioni e non veniamo rimborsati, se qualche dipendente si ammala siamo noi i responsabili, non ci vengono dati i 50 miliardi di credito delle imprese dalle Pubbliche amministrazioni, e quel che il governo sa fare è vietarci di licenziare per un altro anno. Allora tanto vale che faccia un decreto con cui stabilisce che siamo tutti falliti, e facciamo prima.

E in mezzo ci sarà la tragedia comica delle scuole, che riapriranno il 14 settembre ma solo per tre giorni, perché il 20-21 settembre si voterà per il referendum sul taglio dei parlamentari, altra riforma storica voluta dai 5Stelle per risanare le istituzioni e l’economia del Paese, a cui quasi tutti i partiti si sono accodati senza dignità. Poi bisognerà scrutinare le schede, anche per sette Regioni e oltre mille Comuni. Poi bisognerà sanificare le scuole e quindi, di fatto, l’anno scolastico inizierà il 28 settembre.

Diritti verso il burrone. Nelle mani di laureati in idiozia.