Conte su Regeni: “Non sono stato capace di portare risultati”

Conte su Regeni in Commissione d’Inchiesta: “ho incontrato Al Sisi e non sono stato capace di portare risultati. Ai genitori dissi di prendersela con me, non con l’ambasciatore”.

Twitter censura ancora Trump. Rimossi simboli elettorali che evocavano il nazismo.

La Corte Suprema Usa blocca il tentativo di Trump di porre fine al programma che assegna uno status di immigrazione temporanea a determinate persone arrivate illegalmente negli Stati Uniti, come i bambini.

Per l’Onu ci sono al mondo 80 milioni di rifugiati.

Guardie di frontiera turche sparano su migranti siriani in fuga. Una donna e un bambino uccisi.

La Riserva Federale rivela che sospendendo i normali flussi di circolazione la pandemia ha creato scarsità di moneta contante negli Usa.

Due cittadini canadesi arrestati in Cina nel 2018 sono stati ufficialmente incriminati per spionaggio.

Il governo australiano denuncia la Cina come origine di un massiccio attacco di hacker.

Il Centro Simon Wiesenthal denuncia: nel nuovo Consiglio Nazionale Elettorale venezuelano nominato Luis Fuenmayor Toro, ex-rettore della Università Centrale del Venezuela noto negazionista della Shoà.

Secondo Worldometers, 8.599.280 casi di Coronavirus nel mondo, con 456.727 morti e 4.549.674 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.263.749, davanti ai 983.359 del Brasile, 569.063 della Russia, 381.485 dell’India, 300.469 del Regno Unito, 292.348 della Spagna, 244.388 del Perù, 238.159 dell’Italia, 225.103 del Cile, 197.647 dell’Iran, 190.126 della Germania, 184.031 della Turchia, 165.455 del Messico, 165.062 del Pakistan, 158.641 della Francia, 145.991dell’Arabia Saudita, 105.535 del Bangladesh, 100.220 del Canada, 84.441 del Qatar, 83.890 del Sudafrica, 83.325 della Cina, 60.348 del Belgio, 60.217 della Colombia, 56.657 della Bielorussia, 56.043 della Svezia, 50.437 dell’Egitto. Come vittime gli Usa con 120.688 precedono il Brasile con 47.869, il Regno Unito con 42.288, l’Italia con 34.514, la Francia con 29.603, la Spagna con 27.136, il Messico con 19.747, l’India con 12.605.