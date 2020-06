Atlantia denuncia il governo alla Ue

Atlantia denuncia il governo alla Ue: “norme violate, obbligati a vendere Autostrade”.

L’Oms furiosa per gli assembramenti nei festeggiamenti per la Coppa Italia del Napoli.

La Corte di Giustizie dell’Ue giudica discriminatoria la legge ungherese sulle Ong.

Di nuovo interrotti i negoziati sul default in Argentina.

Mentre Maduro interviene in due partiti di opposizione, la produzione di petrolio del Venezuela cade ai minimi dal 1943.

Qyaker Oats annuncia il ritiro dal mercato della marca Aunt Jemima, una cuoca nera che era stata schiava, perché “Basata su stereotipi razziali”.

Il presidente dell’Honduras ricoverato per Coronavirus.

Con 24.000 contagi in un giorno, gli Stati Uniti superano il numero di morti della Seconda Guerra Mondiale. Il Perù supera l’Italia.

La Cina ammette che la situazione del Coronavirus a Pechino è “estremamente grave”.

Trump chiede di bloccare il libro in cui Bolton lo accusa di aver chiesto aiuto a Xi per farsi rieleggere e di aver definito “cool” una invasione del Venezuela.

Trump firma un ordine esecutivo di riforma della polizia che vieta la manovra di soffocamento durante gli arresti.

Garrett Rolfe, l’ufficiale di Atlanta che ha sparato mortalmente a Rayshard Brooks alle spalle dopo che l’uomo in fuga ha puntato una pistola taser nella sua direzione, sarà accusato di omicidio e di altri 10 capi di imputazione: lo ha detto il procuratore distrettuale della contea di Fulton Paul Howard in una conferenza stampa. Rolfe ha inoltre preso a calci Brooks mentre giaceva a terra. Era stato licenziato dopo la morte dell’afroamericano. L’altro poliziotto che era presente e non ha fatto nulla ora sta collaborando con la procura contro il suo collega. La famiglia della vittima: “Eʼ positivo che ci siano agenti come lui capaci di ammettere gli errori”. I colleghi protestano.

La Cina respinge il comunicato del G7 su Hong Kong.

Il capo della destra russa Vladimir Zhirinovsky propone di vendere la mummia di Lenin “a qualche paese comunista” tipo Cina o Vietnam per coprire le spese del Coronavirus.

Secondo Worldometers, 8.408.204 casi di Coronavirus nel mondo, con 451.465 morti e 4.418.042 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.234.475, davanti ai 960.309 del Brasile, 553.301 della Russia, 367.963 dell’India, 299.251 del Regno Unito, 291.763 della Spagna, 240.908 del Perù, 237.828 dell’Italia, 195.051 dell’Iran, 190.179 della Germania, 184.449 del Cile, 182.727 della Turchia, 160.118 della Francia, 159.793 del Messico, 158.174 del Pakistan, 141.234 dell’Arabia Saudita, 99.853 del Canada, 98,489 del Bangladesh, 83.293 della Cina, 83.174 del Qatar, 80.412 del Sudafrica, 60.244 del Belgio, 57.046 della Colombia, 56.032 della Bielorussia, 54.562 della Svezia. Come vittime gli Usa con 119.941 precedono il Brasile con 46.665, il Regno Unito con 42.153, l’Italia con 34.448, la Francia con 29.575, la Spagna con 27.136, il Messico con 19,080, l’India con 12.272.