Pechino cancella il 70% dei voli

Scuole chiuse e zone rosse a Pechino. Cancellato il 70% dei voli.

Dopo tre settimane senza contagi, due contagi in Nuova Zelanda. Il primo ministro Jacinta Ardern: «Non vanifichiamo gli sforzi, ai militari il controllo delle frontiere»

Conte: “A settembre il Recovery plan dell’Italia. Ora serve coesione nazionale”

Il governatore della Toscana Enrico Rossi indagato per gara regionale del trasporto pubblico locale. Commenta: “accuse ridicole”.

Il corpo di una bambina di 5 mesi vittima di un naufragio ritrovata su una spiaggia libica.

La Corea del Nord schiera truppe presso le zone smilitarizzate.

Nel Regno Unito invasione di afidi greenflies che con i loro escrementi fanno marcire le carrozzerie.

Secondo Worldometers, 8.282.546 casi di Coronavirus nel mondo, con 446.507 morti e 4.337.881 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.208.402, davanti ai 928.834 del Brasile, 553.301 della Russia, 355.060 dell’India, 298.136 del Regno Unito, 291.408 della Spagna, 237.500 dell’Italia, 237.156 del Perù, 192.439 dell’Iran, 188.382della Germania, 184.449 del Cile, 181.298 della Turchia, 157.716 della Francia, 154.863 del Messico, 154.760 del Pakistan, 136.315 dell’Arabia Saudita, 99.467 del Canada, 98.489 del Bangladesh, 83.265 della Cina, 82.077 del Qatar, 76.334 del Sudafrica, 60.155 del Belgio, 55.369 della Bielorussia, 54.931 della Colombia, 53.323 della Svezia. Come vittime gli Usa con 119.132 precedono il Brasile con 45.456, il Regno Unito con 41.969, l’Italia con 34.405, la Francia con 29.547, la Spagna con 27.136, il Messico con 18.310, l’India con 11.922.