L’OPPOSIZIONE HA UN NUOVO LEADER?

Magari questo ruolo non gli interessa e poi forse ci deluderà. Ma per il momento va detto: l’Opposizione ha un nuovo leader capace di dire al governo fantoccio le cose che si merita.

Si chiama Carlo Bonomi e guida una Confindustria che è persino detestata dai giornaloni dei GGG (Grandi Gruppi Garantiti) , quelli per intenderci con sede legale ad Amsterdam e prestito pagato dai contribuenti per distribuire i dividendi. Ieri Bonomi è tornato a cantarle chiare: “Non solo la politica può fare peggio del virus, ma mi aspettavo dal Governo un piano ben dettagliato con calendario e obiettivi, questo piano invece non l’ho visto e sono curiososo di leggerlo. E’ mancata e manca una qualsiasi visione per la ripresa, basta con la politica degli annunci, basta con i bonus , basta con l’assistenzialsimo. Quanto alla sanità, altro che tutto bene: non si è saputo neppure approfittare del lockdown per procedere a tamponi e test sierologici di massa”.

Giovanni Negri