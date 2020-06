LA GIGLIOTTINA DEL DIRETTORIO

Per fermare i coltelli che volano, i 5Stelle stanno pensando di fare un direttorio, con dentro tutte le menti più brillanti, come direbbe il Conte del Grillo. Ciò che avvenne con la Rivoluzione Francese può aiutare a prevedere come andrà a finire con la rivoluzione grillina.

Tutto partì dai sanculotti, sans-culottes, cioè quelli che non portavano i pantaloni sotto il ginocchio indossati dalla nobiltà e dall’alta borghesia. Furono loro la base rivoluzionaria della Rivoluzione francese: la massa popolare povera, fatta da contadini e dai primi operai.