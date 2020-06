La Corea del Nord fa esplodere l’ufficio di collegamento con Seul

La Corea del Nord fa saltare in aria l’ufficio di collegamento con la Corea del Sud.

13 arresti in un blitz dei Carabinieri nel feudo del boss Matteo Messina Denaro.

Sui 3,5 milioni di euro in valigia diplomatica che il governo del Venezuela avrebbe inviato ai Cinque Stelle nel 2010 attraverso il Consolato di Milano di cui ha parlato il quotidiano di Madrid Abc, il Corriere della Sera pubblica un articolo in cui esprime i dubbi di forma che farebbero pensare alla falsità del documento. Ma in varie interviste l’autore dell’articolo Marcos García Rey insiste sulla attendibilità del documento, e ricorda che prima di scrivere aveva chiesto al Cinque Stelle interviste che non gli sono state concesse.

La Cina di nuovo in preda al Covid. Altri 27 casi a Pechino, situazione definita “estremamente grave”. Altri 10 quartieri in quarantena.

Dopo gli ultimi colloqui sarebbe più vicino l’accordo sulla Brexit.

Secondo Worldometers, 8.136.183 casi di Coronavirus nel mondo, con 439.554 morti e 4.248.128 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.182.951, davanti agli 891.556 del Brasile, 545.458 della Russia, 344.407 dell’India, 296.857 del Regno Unito, 291.189 della Spagna, 237.290 dell’Italia, 232.992 del Perù, 189.876 dell’Iran, 188.044 della Germania, 179.831 della Turchia, 179.436 del Cile, 157.372 della Francia, 150.264 del Messico, 148.921 del Pakistan 132.048 dell’Arabia Saudita, 99.147 del Canada, 94.481 del Bangladesh, 83.221 della Cina, 80.876 del Qatar, 73.533 del Sudafrica, 60.155 del Belgio, 54.680 della Bielorussia, 53.063 della Colombia, 52.383 della Svezia. Come vittime gli Usa con 118.283 precedono il Brasile con 44.118, il Regno Unito con 41.736, l’Italia con 34.371, la Francia con 29.436, la Spagna con 27.136, il Messico con 17.580.