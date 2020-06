IL CRETINO EUROPEISTA

Da tempo mi vado convincendo che oltre all’indimenticabile Cretino di Sinistra dipinto da Leonardo Sciascia, da alcuni anni sia attivo e operativo il Cretino Europeista.

Ad esempio, si dà del “leghista” a chiunque sia contro il Fiscal Compact (immagino tale sia perciò anche il premio Nobel e columnist del New York Times Krugman, e le centinaia di economisti che con lui definiscono come puramente demenziale e premessa di fallimento di qualsiasi politica economica la trasformazione del pareggio di bilancio in dogma con forza costituzionale, dogma non a caso e attualmente sospeso, nonchè decretato come finito dalla stessa Lagarde che non è esattamente leghista e che guida la BCE) .

“Leghista” sarebbe altresì chi è contrario al ricorso al MES: e con questo direi che abbiamo consegnato alla Lega i governi di sinistra di Lisbona e di Madrid nonchè quello di destra di Atene e quello centrista-tecnocratico di Parigi. Tutti hanno sin qui confermato di non voler ricorrere al MES. Per il Cretino Europeista però non c’è niente da fare: sa ripetere quello, forse il regolamento del MES non lo ha mai letto però lui lo ripete come un disco: chi è contro il MES è “leghista”.

Poi ci sono i Cretini Europeisti che – aiutati da una stampa italiana largamente ignorante – invece continuano a ripetere “I paesi di Visegrad Sovranisti e Antieuropeisti post-comunisti contrari al Recovery Fund per l’Italia, che per bocca di Orban” etc etc etc. Allora, giusto per essere chiari: qui si parla di 4 Stati dai confini comuni, in larga parte culla della più antica rivoluzione industriale del continente (do you remember Boemia?) e dell’impero austroungarico, con un tasso di crescita economica impressionante (nel 2018 i tassi variano dal 3% al 3,8%, attirando investimenti dal resto d’Europa e da altri parti del mondo) ma dall’identità profondamente diversa.

La Polonia, primo fra essi, è da un decennio uno dei principali partner industriali della Germania: assai frequentemente, in sede europea, Berlino e Varsavia giocano di sponda nè più nè meno che Berlino e Vienna, Berlino e L’Aja, Berlino e Helsinki. Di norma, quando parla una di queste capitali, si ritiene che sia anche Berlino a levare la voce (ciò è praticamente sistematico nei casi del governo olandese e del governo austriaco, ampiamente autorizzati da Berlino a gettare secchiate di acqua gelida su qualsiasi stanziamento europeo a fondo perduto).

Inoltre, questi 4 Paesi non hanno moneta comune (la Slovacchia ha l’euro, non così gli altri tre) e ciò ha significato una libertà di movimento, investimento e politica economica espansiva ritenuti del tutto unici nel continente. Anche sul piano dei servizi sociali e della pubblica amministrazione questi paesi si distinguono: giusto per essere chiari, a fronte di media italiani che li raccontano come realtà grosso modo cavernicole e post-comuniste, sarebbe utile portare il Cretino Europeista a farsi un giretto in scuole, ospedali, poste, ferrovie, aeroporti, metropolitane ad esempio della Repubblica Ceca, in modo da aiutarlo a scoprire come Roma sia mediamente in ritardo di circa 15 anni rispetto all’evoluzione di una Praga o una Bratislava.

Ma soprattutto, il Cretino Europeista non riesce a capire – anzi non è sfiorato neanche lontanamente dall’idea – che a questi Paesi dell’Italia e della sua quota di Recovery Fund interessi relativamente poco se non nulla. E che, assai semplicemente, così come Austria, Finlandia, Svezia, Danimarca, Olanda, anche Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia muovano critiche di fondo a un Recovery Fund la cui bozza scritta neppure esiste ancora, e che per diventare Norma di Legge ha come noto l’indispensabile requisito d ottenere il consenso di 27 Parlamenti e 27 Governi, con una tempistica che dunque rende tale provvedimento necessariamente adatto a una “Next Generation” più che alla generazione attuale.

Ma al Cretino Europeista, che si bea di idiozie quali “il Gruppo di Visegrad che parla per bocca di Orban”, questo concetto sfugge: non riesce a capire che in questi Paesi gli elettori votano, eleggono un Parlamento e dei Premier che rispondono ai cittadini , a differenza di un povero Paese che non solo è culla dei Cretini Europeisti, ma anche dei governi mai eletti, dei Cavalli nominati senatori a vita e poi presidenti del Consiglio alla Monti, delle coalizioni che cambiano come le stagioni. E capire questo, per il Cretino Europeista, è davvero troppo. Perciò, come le sorelle di Cechov urlavano “A Mosca, a Mosca”, loro urlano “A Visegrad, a Visegrad. Sovranisti, Populisti, Preistorici…”.

Tanto più si dicono Europeisti, tanto più non sanno di cosa è fatta l’Europa, la cui ricchezza e forza è data dalle differenze. Tra i Paesi frugali, la Svezia e la Danimarca hanno problematiche diverse da quelle dell’Olanda e dell’Austria. Così come i 4 Paesi di Visegrad sono molto diversi tra loro e si sono coordinati per concordare una politica economica vantaggiosa per tutti e quattro all’interno dell’Unione europea. E sia tra i Paesi Frugali sia tra quelli di Visegrad, alcuni hanno l’euro e altri no. Pensarli come due blocchi omogenei, ignorandone le differenze, come se il loro problema principale fosse se dare o no soldi ai terroni, è solo un segno di ignoranza. Quella che non ha consentito di capire ciò che andava accadendo in Usa e in Gran Bretagna prima, durante e dopo Brexit. Quell’ignoranza di cui si nutre il Cretino Europeista. Quello che ricorda Spinelli e vive di Gentiloni.

Giovanni Negri