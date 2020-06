TRIANGOLO PERICOLOSO

Minacciano querele a raffica: l’ambasciata venezuelana, Davide Casaleggio, vari esponenti del M5S. Tutti a smentire il quotidiano spagnolo ABC e a definire falso il documento dell’Intelligence militare venezuelana sui 3 milioni e mezzo di euro in nero che il governo di Hugo Chavez, con Nicolas Maduro ministro degli Esteri, avrebbe versato nel 2010 a Gianroberto Casaleggio per favorire la nascita del Movimento 5 Stelle, “di sinistra rivoluzionario e anticapitalista”. Tace invece Di Maio, che se la storia dovesse essere confermata, dovrebbe fare le valige dal ministero degli Esteri in quattro e quattr’otto.

È utile però rileggere l’intervista che poco più di un anno fa Maurizio Stefanini – che oggi ricostruisce sul Foglio alcune tappe del rapporto tra i grillini e il regime venezuelano -, fece proprio per Il Foglio al deputato venezuelano Américo De Grazia, che stava indagando sulle possibili correlazioni tra traffici illeciti del regime e finanziamenti a forze straniere: “C’è sicuramente non conoscenza dei fatti, in molta gente che parla di Venezuela. Ma forse c’è anche complicità in affari. Specialmente da parte di elementi dei Cinque Stelle”.

Subito dopo l’intervista, D Grazia si era rifugiato nell’ambasciata italiana a Caracas. De Grazia era infatti uno dei 10 deputati venezuelani a cui il Tribunale supremo di Giustizia aveva appena tolto l’immunità parlamentare. In particolare, De Grazia stava indagando sulle possibili correlazioni tra traffici illeciti di esponenti del regime venezuelano e eventuali finanziamenti a forze politiche straniere.

L’allora ministro degli Esteri italiano Moavero Milanesi aveva garantito protezione in ambasciata a De Grazia, così come ad un’altra deputata venezuelana, Mariela Magallenes, suscitando le ire dei senatori Cinquestelle Alberto Aurola e Gianluca Ferrara perché Moavero, “invece di condannare il gravissimo tentativo di golpe messo in atto dalle opposizioni, si scaglia contro la reazione giudiziaria del governo nei confronti degli esponenti politici che hanno sostenuto la cospirazione sovversiva”. Alla fine, però, grazie a una mediazione di Pier Ferdinando Casini, De Grazia è riuscito ad arrivare in Italia.

L’infatuazione dei 5Stelle per il Venezuela di Chavez e Maduro va di pari passo con quella per il regime cinese, schierato al fianco di quello venezuelano. E anche qui, andando all’indietro, si ritrova una interessante foto scattata nella sede milanese della Casaleggio Associati il 24 giugno 2013 con Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo accanto all’ambasciatore cinese Ding Wei. Come ha scritto Linkiesta, “Più che una stretta di mano sembra una rimpatriata tra vecchi amici, la stipula di un patto, una mano sopra l’altra. È una foto poco conosciuta per una precisa volontà. Di quella visita infatti non fu data alcuna notizia, né sul blog di Grillo né agli organi di stampa. L’unica traccia è rimasta in un laconico comunicato pubblicato dall’Ambasciata cinese. Anche questo rimosso poco tempo dopo la pubblicazione”.

L’ambasciatore cinese Wei affermava di aver incontrato i fondatori del M5S “con i quali ha scambiato vedute sui temi di comune interesse”, che non si sa quali fossero, così come non si sa quali siano stati i temi affrontati da Grillo con l’ambasciatore cinese Li Junhua in due lunghi incontri all’ambasciata di Pechino a Roma lo scorso novembre. Uno scambio di “vedute sull’ulteriore approfondimento dell’amicizia tradizionale e della cooperazione pragmatica tra Cina e Italia”, aveva detto il diplomatico cinese, senza spiegare perché avesse parlato di temi bilaterali tra Stati con un privato cittadino qual è formalmente Beppe Grillo.

Relazioni opache che vanno avanti da anni, con Pechino come con Caracas. Due regimi liberticidi, che i 5Stelle amano molto. Un triangolo pericoloso.