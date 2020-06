GIULIO REGENI. FINALMENTE LA VERITÀ

Insomma , a me pare che la coerenza e il lucido disegno ci stiano tutti . Con le due fregate militari vendute ad Al Sisi ci ripaghiamo sia il riscatto e la conversione di Silvia Romano che i rimborsi spese di Mimmo O Cowboy Parisi , il super manager dell’ Anpal che viaggia in business in Missisipi mentre monitora i Navigator del reddito di cittadinanza e che ieri ha staccato un ultimo scontrino di 169.000.

E‘ l‘Italia equa e solidale , diciamo.

E mi raccomando : “Verità per Giulio Regeni“. Sempre.

Giovanni Negri