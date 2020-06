Ciao caro Zio Winston

Ciao caro Zio Winston,

ti scriviamo questa letterina per dirti che più sporcano e distruggono il tuo monumento e più noi ti vogliamo bene . Perché in un mondo dove si infibulano le donne e le si infilano in un burqa, dove a Wuhan in laboratorio si rompono strane provette , dove in nome di Allah si arricchisce l‘uranio per sterminare gli ebrei , e in un‘Europa dove i tedeschi fanno di nuovo gli „equidistanti“ fra le altre potenze, dove i francesi decretano la morte cerebrale della Nato per lucidare bene la loro bombetta atomica , dove Frau Merkel fa con Putin il gasdotto che celebra la loro alleanza…beh, caro Zio Winston, tu sei quasi più importante per l’ oggi e per il domani che per il tantissimo che hai già fatto in passato.

E milioni di donne e di uomini vogliono bene al tuo monumento proprio perché forse non ne hanno più bisogno. Corre loro nel sangue quella tua cosa che conosci bene. Quella cosa che si chiama libertà.

Giovanni Negri