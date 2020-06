Rimossi 32.000 falsi account Twitter usati da Cina, Russia e Turchia

Twitter ha rimosso 32 mila account fasulli usati da Cina, Russia e Turchia per fare propaganda e seminare disinformazione. Lo rende noto la società con un post sul suo blog. La rete più grande, tra le tre smantellate, è quella cinese. Era composta da un nucleo di 23.750 account, i cui contenuti venivano amplificati sul social da altri 150mila account. Era usata per attività “coordinate e manipolatorie”, volte a “diffondere narrazioni geopolitiche favorevoli al Partito comunista cinese, e racconti ingannevoli sulle dinamiche politiche di Hong Kong”, spiega Twitter. La rete russa era composta da poco più di un migliaio di account legati a Current Policy, un sito d’informazione che fa propaganda per conto del governo. Tra le attività della rete c’era la promozione di Russia Unita, il partito del presidente russo Vladimir Putin, e l’attacco ai dissidenti politici. La rete turca contava 7.340 account, impegnati in una narrazione favorevole al presidente Erdogan e al sui partito, l’Akp.

Secondo il Financial Times, il governo di Londra è pronto a rinviare i controlli alla frontiera della Brexit fino a quando durerà l’emergenza Covid.

Attentato all’interno di una moschea stamane a Kabul: i morti sono almeno quattro.

Carfagna richiama Sgarbi in aula: “metta la mascherina non siamo 629 imbecilli e un solo intelligente”.

Casaleggio insiste che la regola del cumulo dei due mandati va rispettata.

Nel Regno Unito ad aprile il Pil è crollato del 20,4%.

L’Fmi prevede che la pandemia provocherà almeno 100 milioni di poveri.

L’Oms prevede come scenario più plausibile sul Covid 19 “ondate ricorrenti”. Il Nobel Bruce Beutler dice che non ci sarà nessuna seconda ondata.

Pr la pandemia Starbucks chiude 400 locali e amplia invece le consegne a domicilio.

Trump stabilisce sanzioni contro funzionari della Corte Penale Internazionale che la stessa Cpi dichiara “inammissibili”.

A Mosca 1700 nuovi casi in 24 ore. In Russia 8.987. In India 10.000 contagi in un giorno.

In India gli ospedali stanno collassando.

Secondo Worldometers, 7.613.578 casi di Coronavirus nel mondo, con 424.137 morti e 3.852.889 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.089.825, davanti agli 805.649 del Brasile, 511.423 della Russia, 298.283 dell’India, 291.409 del Regno Unito, 289.787della Spagna, 236,142dell’Italia, 214.788 del Perù, 186,795 della Germania, 180.156 dell’Iran, 174.023 della Turchia, 155.561 della Francia, 154.092 del Cile, 133.974 del Messico, 125.933 del Pakistan 116.021 dell’Arabia Saudita, 97.530 del Canada, 83.064 della Cina, 81.523 del Bangladesh, 75.071 del Qatar, 59.711 del Belgio, 58.568 del Sudafrica, 51.066 della Bielorussia, 48.288 della Svezia, 48,251 dei Paesi Bassi, 45.212 della Colombia, 44.440 dell’Ecuador, 40.986 degli Emirati Arabi Uniti, 39.850 di Singapore, 39.726 dell’Egitto, 35.910 del Portogallo, 35.295 dell’Indonesia, 34.432 del Kuwait, 31.044 della Svizzera, 29.753 dell’Ucraina, 28.577 della Polonia, 27.373 dell’Argentina, 25.238 dell’Irlanda, 24.175 delle Filippine, 23.546 dell’Afghanistan, 21.437 della Repubblica Dominicana, 21.182 della Romania, 19.954 dell’Oman, 18.701 di Israele, 18.586 di Panama, 17.292 del Giappone, 17.269 del Bahrein,17.034 dell’Austria, 16.675 dell’Iraq, 16.165 della Bolivia, 15.281 dell’Armenia, 14.554 della Nigeria, 13.872 del Kazakistan, 12.102 della Serbia, 12.035 della Danimarca, 12.003 della Corea del Sud, 10.727 della Moldavia, 10.589 dell’Algeria, 10.358 del Ghana. Come vittime gli Usa con 116.035 precedono il Regno Unito con 41.279, il Brasile con 41.058, l’Italia con 34.167, la Francia con 29.346, la Spagna con 27.136, il Messico con 15.944, il Belgio con 9.636, la Germania con 8.851, l’Iran con 8.584, l’India con 8.501, il Canada con 7.994, la Russia con 6.715, il Perù con 6.109, i Paesi Bassi con 6.044, la Svezia con 4.814, la Turchia con 4,763, la Cina con 4.634, l’Ecuador con 3.720, il Cile con 2.648, il Pakistan con 2.463, l’Indonesia con 2.000, la Svizzera con 1.937, l’Irlanda con 1.703, il Portogallo con 1.504, la Colombia con 1.488, la Romania con 1.369, l’Egitto con 1.377, la Polonia con 1.222, il Sudafrica con 1,284, il Bangladesh 1.095, le Filippine con 1.036.