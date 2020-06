Tre anni dopo il lancio della petizione del Comitato contro i dolci razzisti, la catena di supermercati svizzera Migros ha ceduto. Ritirati dagli scaffali i cioccolatini ripieni di panna “Moretti”, prodotti dalla Dubler, azienda del Cantone dell’Argovia, nel nord del Paese, fin dal 1946. Il loro nome tedesco è Mohrenkopf, traducibile con “Testa di Moro”. Rimarranno in vendita solo quelli ribattezzati da altre case produttrici con il nuovo nome “Kiss”.

E adesso come la mettiamo con le ceramiche siciliane “Testa di Moro”? Le vogliamo lasciare impunemente in vendita come inno al più odioso razzismo? E i lucidi per scarpe al color “Testa di Moro” li vogliamo ritirare immantinente o li lasciamo belli esposti nei supermercati come incitamento all’odio?

E dal reparto pasticceria le vogliamo togliere quelle “Lingue di gatto” che incitano al maltrattamento degli animali?

Giustamente un prete svizzero ha chiesto che allora si cambi nome anche agli “Strozzzapetri”. “Giù le mani dai chierichetti” potrebbe essere più corretto e meno violento. Anzi, “chierichett*”, che se no insorge il movimento delle Boldrine inginocchiate per la discriminazione sessuale.

E dopo “Via col vento”, vogliamo lasciare ancora sugli scaffali i libri di Harry Potter e farci complici di quella transomobofica di JK Rowling, che ha osato ribellarsi a chi definisce le donne “persone che hanno le mestruazioni”? Chiamare donne le donne è insopportabilmente discriminatorio ed escludente, e bisogna finirla.

E il Colosseo, monumento vivente allo schiavismo, vogliamo almeno chiuderlo al pubblico, pur senza abbatterlo?

Dopo qualche mese di sopraffazione da parte del coronavirus, il virus dell’idiozia e dell’intolleranza del politicamente corretto ha ripreso a soffiare impetuoso. E oggi, a Londra, canta vittoria. La statua di Winston Churchill è ingabbiata e invisibile. Per un mondo migliore.