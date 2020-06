Macron penserebbe di dimettersi per farsi rieleggere

Speranza alla Camera: “seconda ondata possibile. D’obbligo la collaborazione tra partiti”. Passa la risoluzione della maggioranza.

A Roma riaprono solo 2 dei 50 cinema.

Conte convoca una conferenza stampa all’aria aperta davanti a Palazzo Chigi per presentare gli Stati generali e viene contestato in strada.

Il centro-destra annuncia che non parteciperà agli Stati Generali.

Il fratello di Floyd al Congresso: “George morto per 20 dollari, questo vale un afroamericano?”

In seguito alle proteste per Floyd, il canale Paramount Network annuncia la fine di Cops: un reality show che dal 1989 mostrava agenti in operazioni reali.

Thomas Lane, uno dei 4 ex poliziotti coinvolti nella morte di George Floyd, è stato rilasciato su cauzione, ma con condizioni, dal carcere della contea di Hennepin, nel Minnesota. Lo riporta l’emittente CBSN. Lane ha pagato una cauzione di 750.000 dollari.

E’ stata ripescata nel porto di Bristol la statua di Edward Colston, mercante-filantropo della città arricchitosi tuttavia nel ‘600 anche con il commercio degli schiavi, abbattuta nei giorni scorsi al culmine di una delle manifestazioni antirazzista del movimento Black Lives Matter promosse in Gran Bretagna sullo sfondo della protesta americana innescata dall’uccisione di George Floyd. Il recupero, riferisce la Bbc, è stato disposto dalle autorità comunali ufficialmente per questioni di sicurezza della navigazione. Non è ancora chiaro che fine farà adesso la statua, ma è escluso che per il momento torni al suo posto. Il sindaco di Bristol, Marvin Rees, laburista e nero, pur senza giustificarne l’abbattimento illegale, aveva fatto sapere nei giorni scorsi di non sentire la mancanza di quel monumento sul piedistallo.

Cuba fa test ai turisti.

Il 15 giugno verrà pubblicato negli Usa un nuovo regolamento di 161 pagine che renderà più difficili le richieste di asilo. In particolare verrebbe negato a chi è arrivato negli Usa passando per un Paese terzo ma senza chiedere asilo lì.

A Richmond abbattuta una statua di Cristoforo Colombo.

Rimossa una statua del fondatore dei Boy Scout nel luogo di origine del movimento perché a rischio anch’essa di attacco.

La Corte Suprema israeliana boccia come incostituzionale la legge sulle colonie in Cisgiordania.

40 intellettuali sciiti libanesi firmano un manifesto in cui denunciano che la ‘cultura della discordia’ di Hezbollah e Amal minaccia l’unità della nazione. Lo spunto, le violenze promosse lo scorso fine settimana dai militanti dei due partiti contro i manifestanti. “Una politica “meschina” che si nutre di “divisioni e discordie”. I partiti al potere “paralizzati” di fronte al rischio carestia e collasso economico”.

Pyongyang minaccia azioni ‘terrificanti’ durante le elezioni Usa.

Pubblicato per la prima volta in inglese un best-seller nord-coreano: Friend di Paek Nam-yong, che esce per la Columbia University Press con l’approvazione del governo di Pyongyang.

Secondo Worldometers, 7.476.188 casi di Coronavirus nel mondo, con 419.361 morti e 3.790.780 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.066.508, davanti ai 775.184 del Brasile, 502.436 della Russia, 290.143 del Regno Unito, 289.360 della Spagna, 287.155 dell’India, 235.763 dell’Italia, 208.823 del Perù, 186.866 della Germania, 177.938 dell’Iran, 173.036 della Turchia, 155.136 della Francia, 148.496 del Cile, 129.184 del Messico, 119.536del Pakistan 112.288 dell’Arabia Saudita, 97.125 del Canada, 83.057 della Cina, 78.052 del Bangladesh, 73.595 del Qatar, 59.569 del Belgio, 55.421 del Sudafrica, 51.066 della Bielorussia, 48.087 dei Paesi Bassi, 46.814 della Svezia, 44.440 dell’Ecuador, 43.682 della Colombia, 40.507 degli Emirati Arabi Uniti, 39.387 di Singapore, 38.284 dell’Egitto, 35.600 del Portogallo, 35.295 dell’Indonesia, 33.823 del Kuwait, 31.011 della Svizzera, 29.070 dell’Ucraina, 28.201 della Polonia, 25.987 dell’Argentina, 25.231 dell’Irlanda, 24.175 delle Filippine, 22.890 dell’Afghanistan, 20.945 della Romania, 20.808 della Repubblica Dominicana, 17.889 di Panama, 18.887 dell’Oman, 18.461 di Israele, 17.251 del Giappone, 17.005 dell’Austria, 16.667 del Bahrein, 15.414dell’Iraq, 15.281 della Bolivia, 14.669 dell’Armenia, 13.873 della Nigeria 13.558 del Kazakistan, 12.031 della Serbia, 12.016 della Danimarca, 11.947 della Corea del Sud, 10.484 dell’Algeria, 10.358 del Ghana, 10.321 della Moldavia. Come vittime gli Usa con 115.137 precedono il Regno Unito con 41.128, il Brasile con 39.797, l’Italia con 34.114, la Francia con 29.319, la Spagna con 27.136, il Messico con 15.357, il Belgio con 9.629, la Germania con 8.844, l’Iran con 8.506, il Canada con 7.960, l’India con 8.107, la Russia con 6.532, i Paesi Bassi con 6.042, il Perù con 5.903, la Svezia con 4.795, la Turchia con 4.746, la Cina con 4.634, l’Ecuador con 3.720, il Cile con 2.475, il Pakistan con 2.356, l’Indonesia con 2.000, la Svizzera con 1.936, l’Irlanda con 1.695, il Portogallo con 1.497, la Colombia con 1.433, la Romania con 1.360, l’Egitto con 1.342, la Polonia con 1.215, il Sudafrica con 1.210, il Bangladesh 1.049, le Filippine con 1.036.