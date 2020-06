Sull’epidemia da coronavirus l’Oms “ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare e non è la prima volta. Quello che ha fatto sull’influenza suina ce lo siamo dimenticati ma ha creato un danno enorme a diversi Paesi a vantaggio di industrie, generando un allarme che era un’autentica bufala”. Lo afferma Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare e virologia all’Università di Padova, e consulente della Regione Veneto, secondo il quale “abbiamo bisogno di una Organizzazione mondiale della sanità diversa e indipendente”, “finanziata esclusivamente dagli Stati membri, senza interferenze esterne”. Quella attuale, “finanziata in gran parte da industrie private e pochi Stati”, è diventata “un baraccone che va smontato e rifatto da capo”, “dovrebbe fare una cura dimagrante pazzesca: ci sono troppi burocrati e pochi esperti con competenze, serve più presenza qualificata sul territorio e meno gente a Ginevra”.

Dalle mascherine ai guanti, fino agli asintomatici, in questi mesi l’Oms ha detto invariabilmente prima una cosa e poi il suo contrario. L’atteggiamento subalterno nei confronti della Cina e le lodi sperticate a Pechino, da cui ha poi cercato di smarcarsi per recuperare credibilità, senza mai denunciarne però i ritardi a segnalare l’epidemia a Whuan, hanno macchiato indelebilmente la reputazione dell’Oms.

E quando il ministro Speranza, mettendosi nel solco della Merkel che predica l’equidistanza dell’Europa da Usa e Cina, attacca gli Stati Uniti che hanno duramente criticato l’Oms, non fa altro che coprire i responsabili di quel che è accaduto, oltre che un multilateralismo fatiscente.

Ma una grande responsabilità per la pandemia la porta anche l’Occidente, che si è disinteressato della salute globale, lasciando ai cinesi il dominio dell’Oms in cambio del pieno controllo delle organizzazioni finanziari multilaterali, come Fondo monetario internazionale e Banca mondiale. Non a caso, dal 2007 al 2017 segretario generale dell’Oms è stata la cinese Margaret Chan, alla quale è succeduto l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, fortemente sostenuto dalla Cina.

Se la pandemia ha accelerato la crisi della globalizzazione, anche il multilateralismo, che tutti i democratici invocano, ne esce a pezzi. Non è solo l’Oms a non servire, anzi a far danni. Anche l’Onu con conta più nulla di fronte alle guerre, così come la Fao di fronte alla fame nel mondo e le varie agenzie ambientali di fronte ai problemi ecosistemici.

Non è solo l’Oms ad essere un baraccone che si autoalimenta ed autosostenta. È il multilateralismo nel suo complesso ad essere un rottame da anni. Non è da questo sistema che potrà venire la soluzione dei problemi ma forse solo da nuovi Trattati tra decisori in grado di decidere e fare.