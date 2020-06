L’EUROPA IN GINOCCHIO DI FRONTE A PECHINO

Molti si inginocchiano, giustamente, in solidarietà alle vittime della violenza razzista della polizia negli Stati Uniti. Pare non esserci, però, quasi nessuno che ritiene di doversi inginocchiare in solidarietà con la popolazione di Hong Kong vittima della violenta repressione di Pechino, che vuole sopprimerne la libertà. Dall’Unione europea e dall’Italia non è arrivata alcuna reazione concreta e, anzi, la Germania ha annunciato che farà del suo semestre di presidenza dell’Ue, che inizia il 1° luglio, un’occasione per rinforzare la collaborazione Ue-Cina, con l’Europa in posizione di equidistanza rispetto a Usa, Cina e Russia.

Di fronte a questo scenario, in occasione del 31° anniversario del massacro di Piazza Tienanmen, l’associazione Italia-Tibet ha organizzato una manifestazione, durante la quale è intervenuto l’ambasciatore Giulio Terzi, che ha denunciato la “genocidaria dittatura del regime cinese, che ha un dna molto simile, se non identico, al nazismo hitleriano e al comunismo sovietico”, sottolineando come sia “doloroso che molti continuino a non voler imparare nulla dalla storia”.

Riportiamo un estratto dell’intervento di Giulio Terzi, ascoltabile integralmente su Radio Radicale.

”Dobbiamo liberare il mondo dall’incombente minaccia di un vero e proprio quarto Reich ed è ignobile il comportamento di almeno una parte della comunità internazionale, ma soprattutto dell’Europa e dei governi, come quello italiano, che non solo tacciono ma addirittura negano la cruda verità sulla Cina comunista di Xi Jinping, sotto il quale sono aumentate le misure di annientamento dell’identità e della sopravvivenza stessa del popolo tibetano come di quello uighuro, così come di religioni, movimenti e correnti di opinione che mirano esclusivamente al progresso spirituale, sociale e alla libertà.

“E oggi si aggiunge l’utilizzo cinicamente strumentale e propagandistico della pandemia, che ha toccato il suo culmine con la questione di Pechino contro Hong Kong e la soppressione di fatto del principio “un paese, due sistemi”, di fronte a cui il presidente Trump ha confermato quel che aveva minacciato di fare, con pesanti sanzioni in diversi settori.

“Non si tratta solo dell’autonomia e della libertà di Hong Kong. Si tratta di Taiwan, del Mar Cinese meridionale, di altri paesi del sud-est asiatico. E si tratta soprattutto di una questione di leadership globale della Cina comunista. Sono tutte tessere di uno stesso quadro e di una stessa volontà di dominio.

“E di fronte a questi diktat nazionalcomunisti del XXI secolo, alcuni europei rispondono ignorando la storia, con una ventata di appeasement, esattamente come nel 1938-39. Con dichiarazioni tolleranti, amichevoli, persino conniventi con il regime comunista, come quelle recenti del ministro degli Esteri della Germania. Dichiarazioni che, proprio nel grave momento che attraversa la popolazione di Hong Kong, suonano oltraggiose per tutte le vittime del comunismo, tanto più perché vengono da esponenti del governo di un grande paese che ha potuto riunificarsi e risorgere dopo essere stato liberato per ben due volte in meno di mezzo secolo dall’orrore del nazismo prima, e dell’occupazione comunista e del Patto di Varsavia poi. Liberato con il determinante sostegno politico, militare ed economico della Comunità Atlantica e dei suoi popoli liberi.

“I governi europei, purtroppo, hanno evitato di alzare la loro voce e di esprimere sanzioni o delle contromisure persino di fronte al divieto a Hong Kong di manifestare in ricordo della strage di Piazza Tienanmen. Abbiamo visto una posizione molto ferma del Primo Ministro britannico, che è un segno che la Gran Bretagna sta prendendo un percorso diverso dall’Europa anche nel rapporto con la Cina, e di questo ci dobbiamo compiacere.

“Dobbiamo però denunciare il silenzio degli altri, che incoraggia ancor di più il consolidarsi di un abietto Quarto Reich, questa volta comunista e cinese, che già estende i suoi tentacoli sull’Asia e sull’Europa. Un possibile Quarto Reich al quale il governo italiano già sorride, con incoscienza, o magari per motivi che non sono confessabili, essendosi inchinato a una Via della Seta con piena e incondizionata sottomissione a Pechino.”