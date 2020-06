CHISSIRIVEDE ! LA SUPERCAZZOLA

Cosa fai quando non hai i soldi per pagare la cassa integrazione di marzo, quando non vedi manco col binocolo i 400 miliardi alle imprese di aprile, quando non sai scrivere i 141 (centoquarantuno) decreti di maggio attuativi del terzo o quarto dcpm vagante per gazzette ufficiali, quando persino la tua maggioranza vuole spedirti subito a casa, quando il tuo presidente dell’inps riesce a dire che le imprese fanno schifo e non riaprono perchè così gli stipendi li paga lo stato, quando se la procura di Bergamo ti chiappa ti dice lei quanto sei stato bravo a fare le zone rosse e quando otto stati europei brutti e cattivi hanno già ridotto a carta straccia il sogno di avere adesso qualche miliarduzzo di Recovery Fund che invece mai si vedrà sino al 2024? Cosa fai?

Semplice. Semplicissimo. Evvai con la Supercazzola, dieci giorni di stati generali con scappellamento a destra. Un’orgia di Antani e di piani, di Ursule pettinate da pic nic, di Lagarde in tacchi a spillo, di Boldrine inginocchiate, di Arcuri e Sassoli da diporto, di Colai Meravigliai, di Fuksas a pois rossogialli.

La Supercazzola: l’usato sicuro.

Giovanni Negri